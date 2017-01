Les Raiders échappent le titre de la section Ouest en perdant contre Denver

DENVER - Dans un affrontement qui aurait pu encore plus mal tourné, les Raiders d'Oakland ont perdu le quart Matt McGloin en raison d'une blessure à l'épaule et ils ont échappé le titre de la section Ouest de l'Américaine en s'inclinant 24-6 contre les Broncos de Denver, dimanche.

Comme les Chiefs de Kansas City ont défait les Chargers de San Diego, les Raiders (12-4) ont été devancés et ils ont perdu une semaine de congé en première ronde des séries, glissant jusqu'au cinquième échelon.



Tous les espoirs des Raiders étaient permis, la semaine dernière, mais avec la perte de Derek Carr, et maintenant de McGloin, ils se retrouvent avec la recrue Connor Cook comme seul quart en santé.



Plus tôt dans la journée, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre se sont assurés du premier rang et de l'avantage du terrain pour toute la durée des séries.



McGloin a quitté la rencontre tard au deuxième quart. Il s'est blessé quand Jared Crick l'a plaqué durement au sol. McGloin a complété six passes pour des gains de 21 verges.



Cook a quant à lui réussi 14 de ses 21 passes et il a lancé une passe de touché à Amari Cooper. Il a cependant été victime d'une interception et il a échappé un ballon contre les Broncos (9-7), qui ont mis fin à un séquence de trois revers.