Les Orioles disposent des Blue Jays 3-1

BALTIMORE - Adam Jones a claqué un circuit de deux points pour aider les Orioles de Baltimore à l'emporter 3-1 face aux Blue Jays de Toronto, mercredi.

Son premier circuit de la saison a placé les siens aux commandes en troisième. En début de manche, Devon Travis avait donné les devants aux visiteurs avec un simple opportun, après des simples de Justin Smoak et Kevin Pillar.



Chris Davis a ajouté une longue balle pour les Orioles, qui ont gagné leurs deux premiers matches de la saison.



Les Blue Jays ont rempli les buts avec un retrait en neuvième - des simples de Kendrys Morales et Jose Bautista, puis un but sur balles accordé à Russell Martin. Le ralliement a toutefois pris fin quand Steve Pearce a frappé une balle à double jeu.



Dylan Bundy (1-0) a espacé un point et quatre coups sûrs en sept manches. Il a retiré huit frappeurs au bâton et n'a pas donné de but sur balles.



Brad Brach a lancé en huitième, puis Zach Britton s'est chargé du sauvetage.



J.A. Happ (0-1) a permis trois points et cinq coups sûrs en sept manches. Il a disposé de neuf frappeurs sur des prises et n'a pas alloué de but sur balles.



Les Torontois entameront jeudi une série de trois matches à St. Petersburg, face aux Rays de Tampa Bay.