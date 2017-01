Les opinions diffèrent quant à l'avenir de Ronda Rousey

LAS VEGAS - Ronda Rousey prend du recul concernant son avenir, après avoir subi un cuisant revers à son retour dans l'octogone au UFC 207 présenté vendredi.

Amanda Nunes croit que Rousey devrait prendre sa retraite. Jon Jones pense plutôt qu'elle devrait se battre à nouveau.



Plusieurs combattants de renom de l'UFC ont exprimé leur opinion quant à l'avenir de Rousey, samedi, une journée après que Nunes eut aisément défait l'ancienne championne en 48 secondes.

Rousey (12-2) était autrefois une des combattantes les plus dominantes du sport, mais elle a perdu ses deux derniers combats, se faisant dominer contre Holly Holm et Nunes.



Après avoir défendu avec succès son titre des poids coqs, Nunes a encouragé Rousey à passer à autre chose.



?C'est la fin pour elle, a-t-elle mentionné, vendredi. C'est clair qu'elle va prendre sa retraite. Elle ne peut plus en prendre. Si elle veut un combat revanche, je vais faire les mêmes choses parce qu'elle ne peut pas encaisser mes coups.?



D'autres combattants des arts martiaux mixtes sont en désaccord.



Jones était un des combattants les plus craints du sport avant d'échouer un test antidopage, l'été dernier.

L'ancien champion des poids mi-lourds, maintenant suspendu, a pris d'assaut le réseau social Twitter, samedi, pour offrir son soutien à Rousey.



?Mon conseil pour Ronda serait de se ressaisir et réessayer, a écrit Jones. Je crois que c'est important pour elle de montrer à ses partisans à quel point elle est bonne en montrant du courage et en faisant une autre tentative.?



Rousey a refusé de promouvoir son retour dans l'octogone et elle a refusé de parler de sa défaite à ses partisans et aux journalistes. Elle a toutefois émis une déclaration au réseau ESPN, samedi.



?Revenir non seulement au combat, mais retrouver la victoire. C'était mon seul but cette année, a écrit Ronda. Mais parfois, même si tu te prépares et que tu donnes tout ce que tu as, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Je suis fière de voir l'évolution des divisions de poids féminines dans l'UFC. Je dois prendre du temps pour réfléchir à mon avenir.?



Nunes a admis être désolée pour Rousey d'avoir atteint l'ancienne championne 27 fois en 48 secondes. Nunes pense qu'une accumulation de stress en raison de son premier revers, sa carrière d'actrice et d'autres responsabilités hors de l'UFC ont mis ?trop de pression sur Rousey?.



Nunes s'est d'ailleurs adressée à son adversaire dans l'octogone, avant la décision officielle.



?Je lui ai dit qu'elle a fait beaucoup pour se sport, a-t-elle fait savoir. Je lui ai dit de prendre du temps pour se reposer et peut-être même faire autre chose. Pourquoi voudrait-elle continuer? Elle est déjà millionnaire. Elle va se blesser.?



Jones voit plutôt une compétitrice hors pair en Rousey, derrière ses rôles au cinéma ou ses séances photo.



?Ce qu'elle fera déterminera vraiment son héritage, a ajouté Jones. J'espère qu'elle va choisir d'être indestructible. Son histoire n'a pas à s'arrêter ici. Il y a encore plusieurs adversaires à battre et beaucoup d'argent à faire.?



Rousey aura 30 ans en février et ses meilleures années semblent derrière elle.