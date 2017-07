Les Nationals claquent huit circuits et écrasent les Brewers 15-2

WASHINGTON - Les Nationals de Washington ont égalé un record d'équipe en claquant huit circuits, dont deux chacun par Bryce Harper et Ryan Zimmerman, et ils ont écrasé les Brewers de Milwaukee 15-2, jeudi.

Les Nationals ont aussi égalé deux records des Ligues majeures lors de leur poussée de sept points en troisième manche: le plus de circuits consécutifs (quatre) et le plus de circuits dans une manche (cinq).



Harper a donné le ton avec une longue balle contre Michael Blazek (0-1) en première manche, puis Brian Goodwin a amorcé le barrage en troisième avec une claque de deux points. Wilmer Difo, Harper et Zimmerman ont suivi avec de longs circuits en solo.



La séquence a pris fin quand Daniel Murphy a été retiré sur un ballon, ce qui a été accueilli par quelques huées des partisans, qui se sont amusés à ses dépens.



Anthony Rendon a ajouté un circuit au champ centre avant la fin de la manche, ce qui a mis fin au premier départ en carrière de Blazek.



Pendant ce temps, Max Scherzer (12-5) a limité les Brewers à un point, trois coups sûrs et trois buts sur balles en six manches.