Les Marlins gagnent 4-1 et évitent le balayage face aux Braves

ATLANTA — Jose Urena a été efficace pendant six manches, Marcell Ozuna a cogné un circuit de trois points et les Marlins de Miami ont évité le balayage dans leur série de trois matchs face aux Braves d'Atlanta grâce à une victoire de 4-1, dimanche. Urena (10-5) a signé une troisième victoire en quatre départs. Il a limité les frappeurs des Braves à un point, trois coups sûrs et un but sur balles.



Brad Ziegler a provoqué les trois derniers retraits du match et a enregistré un deuxième sauvetage en cinq occasions cette saison.



Du côté des Braves, Lucas Sims (0-2) effectuait un deuxième départ en carrière. Il a accordé quatre points en six manches.



Sims a creusé sa tombe en première manche, quand il a atteint Giancarlo Stanton, donné un but sur balles à Christian Yelich, puis concédé des circuits consécutifs à Ozuna et J.T. Realmuto.



Cardinals 13 Reds 4



Jose Martinez a cogné un grand chelem lors d'une poussée de neuf points des siens en quatrième manche et les Cardinals de St. Louis ont fait fi d'une sortie difficile d'Adam Wainwright à son retour au jeu pour défaire les Reds de Cincinnati 13-4.



Les Cardinals ont envoyé 13 frappeurs au bâton en quatrième, alors qu'ils ont égalé leur manche la plus productive de la saison. Martinez a cogné son circuit aux dépens de Homer Bailey (3-6), qui a accordé 10 points en seulement trois manches et un tiers.



Wainwright avait passé les 12 derniers jours sur la touche en raison de raideurs au dos. Il a accordé un circuit de trois points à Joey Votto en première manche et il a dû effectuer 39 lancers avant de provoquer un premier retrait. Wainwright a finalement quitté après trois manches, après avoir accordé cinq buts sur balles et effectué 88 tirs.



La victoire est allée au dossier de Brett Cecil (2-4), qui a concédé trois coups sûrs en trois manches de travail.