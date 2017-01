Les Marlies marquent deux but en troisième et l'emportent sur IceCaps

SAINT-JEAN, T.-N.-L. - Les Marlies de Toronto ont marqué deux fois en moins de 90 secondes vers la fin de la troisième période et ils ont défait les IceCaps de Saint-Jean par la marque de 5-3 dans un match de la Ligue américaine de hockey vendredi soir.

Andrew Nielsen, avec son neuvième de la saison, a brisé l'égalité de 3-3 à 14:01. Colin Greenberg a ajouté son septième exactement 87 secondes plus tard.



Andrew Campbell (1er), Richard Clune (2e) et Viktor Loov (2e) ont réussi les autres buts des Marlies, qui ont dirigé 36 tirs vers le gardien Charlie Lindgren.



Les buts de Campbell et de Clune ont été réussis dans un intervalle de 74 secondes au premier vingt.



Cédé aux IceCaps jeudi soir, le défenseur Ryan Johnston (2e) avait permis au club-école du Canadien de porter le score à 3-3 au milieu de la troisième période.



Bobby Farnham (6e) et Yannick Veilleux (3e) ont obtenu les autres buts des IceCaps et ajouté une aide chacun.



Le défenseur Joel Hanley a terminé la rencontre avec deux aides.



Dans la victoire, le gardien Antoine Bibeau a fait face à 31 rondelles.



Les deux formations s'affronteront de nouveau samedi après-midi.