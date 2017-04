Les Maple Leafs complètent leur remontée en prolongation (vidéo)

James van Riemsdyk célèbre le but de Tyler Bozak./PC

TORONTO - Tyler Bozak a marqué en période de prolongation, Auston Matthews a inscrit un but et une aide et les Maple Leafs de Toronto ont complété une remontée pour battre les Capitals de Washington 4-3, lundi soir.

Les Maple Leafs prennent étonnamment les devants 2-1 dans cette série les opposant aux champions du trophée des Présidents.

William Nylander et Nazem Kadri ont également trouvé le fond du filet pour la formation torontoise, tandis que Frederik Andersen a effectué 23 arrêts.

Les Maple Leafs ont surmonté un déficit de deux buts pour l'emporter.

Alex Ovechkin, Nicklas Backstrom et Evgeny Kuznetsov ont été les marqueurs des Capitals. Braden Holtby a alloué quatre buts en 28 tirs.

La prochaine rencontre aura lieu mercredi soir, au Air Canada Centre. Les trois premiers duels de la série ont nécessité une prolongation.

Les Maple Leafs disputaient un premier match à domicile en séries éliminatoires depuis quatre ans.

Ils l'avaient emporté en deuxième période de prolongation, samedi.

Les Capitals ont profité des premières minutes de jeu pour inscrire le premier but. Ils ont creusé l'écart à 4:49, les deux buts provenant du premier trio composé d'Ovechkin, de Backstrom et de T.J. Oshie.

Nate Schmidt, en remplacement de Karl Alzner, a préparé le premier but en pénétrant rapidement en zone adverse avant de trouver Backstrom à proximité du filet d'Andersen.

Le Suédois a battu de vitesse le défenseur Nikita Zaitsev pour donner les devants aux Capitals.

Zaitsev disputait son premier match en séries éliminatoires, après avoir été laissé de côté lors des rencontres précédentes en raison d'une possible commotion cérébrale.

Il s'est fait prendre de court à nouveau sur le deuxième but des visiteurs, donnant trop d'espace à Ovechkin, qui a battu Andersen d'un tir frappé provenant du cercle gauche.

Il s'agissait du deuxième but accordé par le gardien des Maple Leafs en autant de tirs, lui qui avait dominé Holtby lors des deux premières rencontres.

Matthews a réduit l'écart en fin de premier tiers en marquant sur son propre retour. L'attaquant recrue avait été blanchi dans les matchs précédents, limité à seulement cinq tirs.

Les Capitals ont porté la marque à 3-1 sur un but de Kuznetsov, en début de deuxième vingt.

Après avoir écoulé un désavantage numérique de deux joueurs, les Maple Leafs sont revenus à la charge quand Kadri a battu Holtby d'un tir voilé de la pointe qui a heurté Brooks Oprik au passage.

Le puissant trio de recrues composé de Matthews, de Nylander et de Zach Hyman a fait feu de nouveau pour égaliser la marque sur un but de Nylander, tout juste avant de retraiter au vestiaire pour le deuxième entracte.

Les Capitals n'ont pas été en mesure d'effectuer plus de trois tirs en troisième période, avant que Lars Eller ne soit puni en fin de période pour un bâton élevé à l'endroit de Hyman.

Hyman a finalement orchestré le but victorieux de Bozak en prolongation.