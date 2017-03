Les Jets retardent l'échéance

WINNIPEG - Michael Hutchinson a effectué 28 arrêts, Adam Lowry a inscrit le but vainqueur en troisième période lors d'un avantage numérique et les Jets de Winnipeg ont battu les Canucks de Vancouver 2-1, dimanche.

Lowry a touché la cible alors qu'il restait 8:13 à jouer au match pour permettre aux Jets de toujours être dans la course pour les séries éliminatoires dans l'Association Ouest. Ça ne tient toutefois qu'à un fil.



Les Jets seront éliminés s'ils perdent un match ou si les Blues de St. Louis gagnent une partie.



Mathieu Perreault a également trouvé le fond du filet pour les locaux.



Alexander Edler a marqué le seul but des Canucks et Ryan Miller a repoussé 30 rondelles.



Le but de Lowry est survenu quelques instants après que Hutchinson eut stoppé une descente à deux contre un des Canucks, en désavantage numérique. Blake Wheeler a relancé l'attaque et Perreault a remis le disque à Lowry, qui a trompé la vigilance de Miller grâce à un tir des poignets.