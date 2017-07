Les Jays freinent leur descente

NEW YORK - Lorsque CC Sabathia s'est rendu au monticule contre les Angels de Los Angeles le 13 juin, les Yankes de New York présentaient une fiche de 38-23 et menaient la section Est de la Ligue américaine par quatre matchs.

Sabathia a retraité difficilement vers l'abri après quatre manches cette soirée-là en raison d'une élongation aux ischio-jambiers et il n'est pas revenu au jeu avant mardi, alors qu'il a été chassé de la rencontre après avoir ouvert la porte à une poussée de quatre points en troisième manche.

Kendrys Morales a ensuite frappé un simple de deux points qui a contribué à la victoire de 4-1 des Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York, mardi après-midi.



«Ç'a été difficile, blessure après blessure, a dit Sabathia. C'est difficile pour nous en ce moment, mais nous devons nous retrousser les manches. Tout le monde connaît des séquences comme celle-ci. La saison est longue.»



À 456 pieds du marbre

La 28e claque de quatre buts d'Aaron Judge cette saison a endommagé un support en métal situé derrière la clôture du champ centre-gauche, ce qui signifie qu'elle a abouti à un peu plus de 456 pieds du marbre, selon les données des Ligues majeures de baseball.



Ce fut le seul point concédé par J.A. Happ (3-5), qui a distribué quatre coups sûrs au total en six manches. Happ, qui a atteint le plateau des 20 victoires la saison dernière, a gagné trois de ses quatre dernières décisions après avoir perdu ses quatre premières de la campagne.



«Il a été spectaculaire aujourd'hui, a convenu le gérant des Blue Jays John Gibbons. Il s'est battu et a obtenu des retraits au bâton; c'est ce qu'il nous fallait.»



Roberto Osuna a été irréprochable en neuvième, en route vers son 19e sauvetage consécutif et son 20e au total cette saison. Il s'agissait de la troisième victoire des Blue Jays en 12 matchs, après qu'ils eurent traversé une séquence de cinq revers.



Les Yankees ont ainsi perdu 15 de leurs 21 derniers affrontements.



«Nous avons commencé la saison sur les chapeaux de roue. Tout le monde était en santé. Nous connaissions tous de bonnes séquences. Puis, quelques joueurs sont tombés au combat, a expliqué Judge. Il faut continuer de se battre, et tout le monde quittera un jour l'infirmerie et nous serons de retour là où nous devrions être.»

Judge, qui n'a besoin que d'une longue balle supplémentaire pour égaler le record pour une recrue appartenant à Joe DiMaggio, réalisé en 1939, a été retiré au bâton à ses trois autres présences, laissant deux coureurs sur les sentiers en cinquième.



Sabathia rouillé

Sabathia a semblé «rouillé» à son retour au jeu. Il n'a réussi que 35 prises sur 63 lancers, et il a accordé quatre points, trois coups sûrs et trois buts sur balles en seulement deux manches et deux tiers.



Sabathia a retiré les huit premiers frappeurs à l'affronter avant d'accorder un but sur balles à Darwin Barney, qui a atteint le deuxième coussin sur une balle passée avant de croiser le marbre sur un simple de Jose Bautista. Russell Martin a cogné un simple, puis Josh Donaldson et Justin Smoak ont soutiré un but sur balles chacun, poussant un coureur au marbre. Le simple de Morales a ensuite poussé Sabathia vers la sortie.



Luis Cessa, qui a été retourné dans l'enclos à la suite du retour au jeu de Sabathia, a distribué cinq coups sûrs en quatre manches et deux tiers supplémentaires.