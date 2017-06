Les Indians tiennent le coup contre les White Sox et l'emportent 4-2

CLEVELAND - Carlos Carrasco n'a pas donné de point avant la sixième manche, trois releveurs ont ensuite blanchi les White Sox de Chicago pendant trois manches et deux tiers et les Indians de Cleveland l'ont emporté 4-2, dimanche.

Carrasco (6-3) a quitté la rencontre après que Todd Frazier eut claqué un double de deux points qui réduisait l'écart des Indians à 3-2. Le lanceur droitier a alloué sept coups sûrs et un but sur balles en cinq manches et un tiers. Il a également retiré quatre frappeurs sur des prises.



Andrew Miller a retiré les cinq adversaires qu'il a affrontés, dont trois sur des prises. Bryan Shaw n'a pas concédé de point en huitième manche et Cody Allen a terminé le travail en enregistrant un 15e sauvetage cette saison.



Francisco Lindor, Roberto Perez et Erik Gonzalez ont tous produit un point pour les Indians.



Athletics 4 Rays 5



Mallex Smith a obtenu trois coups sûrs et il a utilisé sa vitesse pour mettre la table pour le point victorieux, aidant les Rays de Tampa Bay à vaincre les Athletics d'Oakland 5-4.



Smith a déposé un amorti et il a été sauf au premier coussin, en septième manche. Il s'est rendu au troisième but après que le releveur Daniel Coulombe (0-1) eut commis une erreur sur un mauvais lancer. Les Rays ont pris les devants 5-4 quand Corey Dickerson a frappé un sacrifice.



Smith, qui a été rappelé du niveau AAA vendredi pour remplacer le voltigeur de centre Kevin Kiermaier, a aussi soutiré un but sur balles. Il a placé huit balles en lieu sûr en 14 apparitions au marbre lors de cette série de quatre rencontres.



Kiermaier devrait rater au moins deux moins d'activités, lui qui s'est cassé la hanche droite.



Orioles 3 Yankees 14



La jeune recrue Aaron Judge a cogné deux circuits, dont un d'une distance de près de 500 pieds, et les Yankees de New York ont écrasé les Orioles de Baltimore 14-3 pour signer un cinquième gain de suite.



Du haut de ses six pieds sept pouces, Judge a claqué ses 20e et 21e longues balles de la campagne, un sommet dans les Majeures. Il mène également l'Américaine au chapitre des points produits (47) et de la moyenne au bâton (,344).



En sixième manche, Judge a catapulté une balle au champ centre-gauche. Celle-ci a parcouru une distance de 496 pieds, ce qui faisait de ce circuit le plus long des Majeures cette saison, selon Statcast.



Âgé de 25 ans, Judge domine le scrutin de l'Américaine en vue du match des étoiles. Le voltigeur a terminé la partie avec quatre coups sûrs en autant de présences au marbre et un but sur balles. Il a marqué quatre points et il en a produit trois.



En relève, Adam Warren (2-1) n'a donné qu'un coup sûr en une manche et deux tiers et il a inscrit la victoire à sa fiche.



Angels 12 Astros 6



Albert Pujols a étiré les bras rapidement, Eric Young fils a produit quatre points, dont trois sur un circuit en cinquième manche, et les Angels de Los Angeles sont venus de l'arrière pour battre les Astros de Houston 12-6.



Pujols a claqué sa 601e longue balle en carrière et sa 56e contre les Astros, lors de la première manche. Les Angels menaient 3-0 en troisième avant que les Astros répliquent.



Les Astros ont marqué six points lors des troisième et quatrième manches, notamment grâce aux circuits de George Sptinger et Yuli Gurriel.



Les Angels ont créé l'égalité en cinquième manche et Young a procuré une avance de 9-6 aux siens quand il a catapulté une offrande de Michael Feliz (2-1).



Keynan Middleton (1-0) n'a pas donné de point en cinquième manche et il a remporté un premier match en carrière dans les Majeures.