«Les francophones c'est une priorité pour nous» Larry Carrière, dg du Rocket

Le point de presse de Larry Carrière

(98,5 Sports) - Les Canadiens de Montréal ont nommé officiellement Larry Carrière au poste de directeur général du club-école, le Rocket de Laval, et confirmé Sylvain Lefebvre dans ses fonctions d'entraîneur-chef.

Les deux hommes sont dans l’organisation Tricolore depuis plusieurs années. Carrière est arrivé avec les Canadiens en 2010 à titre d’adjoint au directeur général, tandis que Lefebvre a été nommé entraîneur-chef du club-école, alors les Bulldogs de Hamilton, en 2012.

Lors de son point de presse, Larry Carrière a insisté sur l’importance des joueurs francophones au sein de l’organisation.

«C’est une priorité pour nous, a-t-il affirmé. Quand on peut le faire, on repêche ou fait des échanges pour des francophones.»

La présence du club-école à Laval vient renforce, selon lui, l’importance de ces joueurs.

«À Laval encore plus, a-t-il dit. Et on a beaucoup d’intérêt des joueurs à venir jouer ici à Laval, surtout les francophones.»

Lorsqu’il a été questionné au sujet du retard du Tricolore en termes de repêchage et de développement des jeunes joueurs, Larry Carrière s’est porté à la défense de l’organisation. Il a confiance dans le personnel en place, notamment, les entraîneurs du Rocket et les entraîneurs au développement, Martin Lapointe, Rob Ramage et Francis Bouillon.

«Les ressources sont là pour les joueurs, a-t-il fait remarquer. Les joueurs devraient utiliser toutes les ressources que nous avons.»

Larry Carrière ne croit pas que les Canadiens aient des problèmes en ce qui concerne le développement de joueurs d’impact.

«Ce n’est pas un problème du tout, a-t-il affirmé. On a développé beaucoup de joueurs, on voit quelques joueurs qui sont presque sur notre équipe dans la Ligue nationale.»

Le patron du Rocket a cité, entre autres, le cas de Charles Hudon.

«Charles c’est un de nos jeunes qui a joué dans la Ligue américaine, a-t-il dit. Avec (Michael) McCarron et (Jacob) De la Rose, se sont trois jeunes qui vont très bien, et qui cognent à la porte.»

Quant à l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre, il a dit à Martin McGuire être emballé par les installations de l’équipe à la Place Bell de Laval.

«C’est de toute beauté, a-t-il déclaré. J’ai vu beaucoup d’arénas dans la Ligue américaine. Les installations ici avec le centre d’entraînement dans le même building, les bureaux, la salle de vidéos, le vestiaire, tout l’environnement est incroyable.»

Avant d’accepter l’offre des Canadiens de poursuivre son travail avec le club-école, Lefebvre s’est imposé une réflexion pour la suite de sa carrière ce qui explique pourquoi il n’a pas été confirmé plus tôt dans ses fonctions.

Lefebvre a rappelé qu’il y a 5 ans, il venait de signer une prolongation de deux ans comme entraîneur adjoint avec l’Avalanche du Colorado lorsque Marc Bergevin lui a offert le poste avec les Bulldogs de Hamilton.

«Ça fait 5 ans que j’investis dans une carrière d’entraîneur-chef, explique-t-il. Je ne veux pas lancer ça par la fenêtre. J’ai investi du temps et de l’énergie, c’est une passion pour moi.»

Il a admis avoir considéré d’autres options, même si son premier objectif était le Rocket de Laval tant sur le plan professionnel que familial.

«Un de mes garçons demeure ici à Laval, avec mes deux petits-enfants, a-t-il raconté. Ils sont à un coin de rue de l’aréna.»

De plus Sylvain Lefebvre retrouve un peu ses racines hockey, puisqu’il a joué trois ans à Laval, pour les Voisins et les Titans dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.