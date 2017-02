Les Flames obtiennent le défenseur Michael Stone des Coyotes

CALGARY - Les Flames de Calgary ont obtenu du renfort à la ligne bleue en faisant l'acquisition du défenseur Michael Stone, des Coyotes, a confirmé le directeur général de l'Arizona, John Chayka, lundi soir.

Stone a marqué un but et amassé huit mentions d'aide, en plus d'écoper 12 minutes de pénalité, en 45 rencontres cette saison avec les Coyotes qui occupent le 29e échelon de la LNH avec 47 points de classement.

Les Flames ont entamé la soirée de lundi avec un coussin d'un point devant les Jets de Winnipeg dans la course au dernier laissez-passer octroyé aux équipes repêchées de l'Association de l'Ouest.

Stone, qui est âgé de 26 ans, a inscrit 24 buts et a récolté 96 mentions d'assistance en 324 matchs avec les Coyotes.

En retour, les Flames ont cédé leur choix de troisième tour au repêchage de 2017 et un choix conditionnel de cinquième ronde en 2018.