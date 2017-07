Les Eskimos toujours invaincus cette saison

HAMILTON - Le quart Mike Reilly a lancé trois passes de touché et les Eskimos d'Edmonton ont effacé un retard de 12 points pour l'emporter 31-28 contre les Tiger-Cats de Hamilton, jeudi, et ainsi demeurer invaincus cette saison.

Reilly a rejoint Vidal Hazelton sur une distance de 15 verges pour un majeur alors qu'il ne restait que 23 secondes à jouer dans la rencontre. Hazelton avait aussi effectué un attrapé de 30 verges, plus tôt dans la séquence offensive.



Les Tiger-Cats ont eu une dernière occasion de parcourir le terrain, mais Kenneth Ladler a intercepté une passe de Zach Collaros pour sceller l'issue du match.



Les Eskimos (4-0) occupent le premier rang de la section Ouest et ils constituent la seule formation encore invaincue dans la Ligue canadienne de football.



Les Tiger-Cats (0-4) se retrouvent quant à eux en dernière position dans la section Est et ils forment toujours la seule équipe sans triomphe cette saison.



Bryant Mitchell, Travon Van et Cory Watson ont aussi inscrit un touché pour les Eskimos. Luke Tasker et Geoff Hughes ont répliqué pour les Tiger-Cats.



Le botteur des Tiger-Cats, Sergio Castillo, a réussi ses quatre tentatives de placement tandis que son homologue chez les visiteurs, Sean Whyte, a réussi un placement de 40 verges, mais il a raté un converti et il a vu un de ses dégagements être bloqué.



Reilly a complété 27 de ses 37 passes pour des gains aériens de 350 verges. Collaros a pour sa part trouvé preneur lors de 22 de ses 36 tentatives et il a amassé 349 verges par la voie des airs. Il a lancé une passe de touché et il a été victime de deux interceptions.



Reilly a amorcé la partie avec un total de 17 099 verges par la passe et il n'en avait besoin que de 27 pour devancer Jason Maas au 38e rang de l'histoire. Il a réussi l'exploit en complétant une passe de 13 verges à Mitchell.