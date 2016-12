Les Eagles compliquent la tâche aux Giants

PHILADELPHIE - Les Giants de New York devront attendre un peu avant de confirmer leur place en séries éliminatoires.

Malcolm Jenkins a eu le deuxième match de deux interceptions de sa carrière, en retournant une pour un touché, et les Eagles de Philadelphie ont mis fin à une série de cinq revers en battant les Giants 24-19, jeudi soir.



Cette victoire a permis aux Cowboys de Dallas de remporter le titre de la section Est de la Nationale et d'obtenir l'avantage du terrain pour toute la durée des séries.



Elle a également placé les Giants (10-5) dans une position un peu plus difficile pour mettre fin à leur disette de quatre saisons sans faire les séries. Ils possèdent toujours la première place des équipes repêchées.



«Nous sommes déçus de la façon dont nous avons joué ce soir, a affirmé le quart des Giants, Eli Manning, qui a tenté 63 passes, un sommet en carrière. Nous savons que nous pouvons rebondir et gagner afin de participer aux séries.»



Les Giants pourraient tout de même accéder aux séries si les Lions de Detroit, les Packers de Green Bay, les Buccaneers de Tampa Bay ou les Falcons d'Atlanta perdent.



Une chance avec 1:31 à jouer

Carson Wentz a lancé une passe de touché à Nelson Agholor, il est ensuite retourné sur le terrain après avoir été examiné pour une commotion cérébrale pour mener une séquence à l'attaque qui a permis à Caleb Sturgis de réussir un placement de 41 verges, au quatrième quart.



«Dès que j'ai eu le droit de retourner sur le terrain, je l'ai fait sans hésiter, a mentionné Wentz. Ça ne m'a pas affecté et ça n'a pas affecté ma prise de décision. Nous avons pris part à tant de matchs serrés et de pouvoir en finir un de la sorte, c'est bon pour nous. Ils ont une bonne défensive et ils réalisent de gros jeux, mais la nôtre aussi a fait de l'excellent travail.»

Les Giants ont eu une dernière chance de se sauver avec la victoire alors qu'ils ont eu le ballon avec 1:31 à jouer, mais Terrence Brooks a intercepté une passe de Manning pour sceller la victoire des Eagles (6-9).

«Je savais qu'ils allaient essayer de me défier parce que je venais tout juste d'entrer dans la partie, a exprimé Brooks. Je leur ai fait payer. J'attendais cette passe.»



Manning a manqué de constance pendant toute la soirée, même s'il a amassé 356 verges par la voie des airs. Lorsqu'il a été victime de la deuxième interception de Jenkins, sa passe était largement à court.



Mauvais début des Giants

Les Giants ont aussi été à court de miracles, notamment parce qu'ils ont tiré de l'arrière tôt dans l'affrontement. Darren Sproles a donné les devants 7-0 aux Eagles lorsqu'il a franchi les 25 verges le séparant de la zone des buts. Un peu plus d'une minute plus tard, Jenkins interceptait une passe de Manning et il retournait le ballon sur 34 verges pour porter la marque à 14-0 Eagles.



La réplique des visiteurs est venue du pied de Robbie Gould, qui a réussi un placement de 35 verges à la suite d'une séquence à l'attaque de 80 verges dont le jeu le plus important fut une réception de 30 verges d'Odell Beckham fils.



En retard 21-6, les Giants ont vu leur quart retrouver sa touche et il a rejoint Sterling Shepard sur 13 verges pour le majeur. Gould a ajouté un placement de 29 verges pour réduire l'écart à 21-16, mais l'écart est demeuré le même lorsque les deux botteurs se sont échangés des placements au quatrième quart.



«On s'attend de notre attaque qu'elle inscrive des touchés, a insisté Manning. Nous nous sommes placés en position pour inscrire des points, mais nous avons trop souvent dû nous contenter de placements.»