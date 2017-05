Les Ducks mettent fin au rêve des Oilers (vidéo)

(98,5 Sports) - La saison de rêve des jeunes Oilers est terminée.

Un but de Nick Ritchie à 3:21 de la troisième période a mené les Ducks d’Anaheim à une victoire de 2-1, mercredi, contre les Oilers d’Edmonton.

Les Ducks remportent donc la série quatre victoires contre trois et ils feront face aux Predators de Nashville dans la finale de l’Association de l’Ouest de la Ligue nationale.

A Ritchie wrister has the @AnaheimDucks ahead in #Game7. #StanleyCup pic.twitter.com/7OeOBfXm8K