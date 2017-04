Les Ducks doublent la mise face aux Flames

ANAHEIM, Californie - Le but gagnant a été décerné à Ryan Getzlaf alors qu'il ne restait que 4:46 à jouer en troisième période, John Gibson a réalisé 35 arrêts et les Ducks d'Anaheim ont eu le dessus 3-2 face aux Flames de Calgary, samedi soir.

La rondelle lancée par Getzlaf a percuté le patin de Lance Bouma et s'est retrouvée derrière le gardien Brian Elliott pour donner la victoire aux Ducks, qui mènent la série 2-0.

Rickard Rakell et Jakob Silfverberg ont également marqué du côté de la formation californienne.



Sean Monahan a marqué un but en avantage numérique et Mikael Backlund a inscrit un but avec un homme nen moins. Elliott a repoussé 26 rondelles alors que les Flames se sont inclinés pour un 29e match consécutif au Honda Center.



La série reprendra lundi à Calgary.



Les Flames ont dominé la deuxième période, mais ont seulement réussi à capitaliser en avantage numérique, sur le but égalisateur de Monahan inscrit à 7:01.



La troupe de Glen Gulutzan croyait avoir pris les devants alors que le Kris Versteeg a été redirigé derrière Gibson, mais les arbitres ont déterminé qu'Alex Chiasson et Sam Bennett avaient interféré dans le travail du gardien de but. La reprise vidéo est venue confirmer la décision des arbitres.



Les Ducks ont pris les devants 2-0 à 6:46 de la première période sur des buts des vedettes suédoises émergentes. Silfverberg a déjoué Elliott d'un tir des poignets précis après 3:21 de jeu, suivi d'un but de Rakell à quatre contre quatre.



Le manque de discipline des Flames leur aura finalement coûté la victoire.