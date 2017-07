Les Dodgers frappe un grand coup en obtenant Yu Darvish

ARLINGTON, Texas - Déjà la meilleure formation des ligues majeures, les Dodgers de Los Angeles ont fait un grand coup en obtenant l'as lanceur des Rangers du Texas, Yu Darvish, contre trois joueurs des ligues mineures.

En retour de Darvish, les Rangers ont obtenu le deuxième-but et voltigeur Willie Calhoun, le lanceur droitier A.J. Alexy et le joueur d’avant-champ Brendon Davis.

Âgé de 30 ans, Darvish a été invité à quatre reprises au match des étoiles et il a compilé un dossier de 6-9 avec une moyenne de 4,01 en 22 départs cette saison.

Darvish présente toutefois un dossier de 0-5 avec une moyenne de 5,81 à ses huit derniers départs.

Darvish pourrait devenir joueur autonome à la fin de la campagne.

Les Dodgers ont aussi fait l’acquisition du releveur gaucher Tony Watson, des Pirates de Pittsburgh.

Les Athletics échangent Sonny Gray

Le lanceur Sonny Gray a été échangé aux Yankees de New York par les Athletics d’Oakland en retour de trois espoirs.

Gray rejoindra Luis Severino, Masahiro Tanaka, CC Sabathia et Jaime Garcia dans la rotation des Yankees. Garcia a été acquis dimanche des Twins du Minnesota.



Âgé de 27 ans, Gray est un droitier qui a compilé un dossier de 6-5 avec une moyenne de 3,43 cette saison, incluant une fiche de 4-2 et une moyenne de 1,37 à ses six derniers départs.

En retour, les Athletics ont obtenu le lanceur droitier James Kaprielian, l’arrêt-court et voltigeur Jorge Mateo, ainsi que le voltigeur Dustin Fowler.

Les Mets cèdent Addison Reed aux Red Sox

Les Mets de New York ont échangé le releveur Addison Reed aux Red Sox de Boston en retour de trois jeunes lanceurs prometteurs de 22 ans.

Les Red Sox cèdent à la formation new-yorkaise les droitiers Jamie Callahan, Gerson Bautista et Stephen Nogosek. Ils bataillent pour le championnat de la section Est de la Ligue américaine.



Les Cubs obtiennent Wilson et Avila

À Chicago, les Cubs ont mis la main sur le releveur Justin Wilson et le receveur Alex Avila dans le cadre d’un transfert avec les Tigers de Detroit, ce qui leur permet d’espérer connaître un autre parcours fructueux en éliminatoires.

L’arrivée de Wilson offre au gérant Joe Maddon une autre alternative en fin de match en plus du releveur vedette Wade Davis. Les champions de la Série mondiale étaient également en quête d’un autre receveur depuis qu’ils ont retranché Miguel Montero il y a un mois, et Avila connaît l’une de ses meilleures saisons en carrière au bâton.

La date limite des transferts au baseball majeur était lundi 16h.