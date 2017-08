Les Devils mettent sous contrat un joueur universitaire convoité

Les Devils du New Jersey ont accordé un contrat de deux ans au joueur le plus convoité des rangs universitaires, le défenseur Will Butcher.

L'entente entre les deux clans s'élève à 1,85 million de $US.

Les Devils ont annoncé la nouvelle dimanche, deux semaines environ après que le joueur de l'Université de Denver eut refusé une offre de l'Avalanche du Colorado avant la date limite du 15 août. L'Avalanche avait sélectionné Butcher en cinquième ronde lors du repêchage de 2013.



Butcher a reçu le montant maximal pour un contrat d'entrée permis par la LNH. Une personne qui connaît les détails du contrat a expliqué à l'Associated Press que Butcher pouvait également toucher une somme additionnelle de 850 000$ en bonis annuels, ce qui est également la somme maximale permise pour le contrat d'une recrue.



La personne a parlé à The Associated Press sous le couvert de l'anonymat.



Le gagnant du trophée Hobey Baker rejoint ainsi une équipe en reconstruction misant sur de jeunes joueurs. Les Devils ont repêché la jeune sensation Nico Hischier au premier rang du dernier repêchage.



Originaire du Wisconsin, le défenseur de 22 ans a couronné sa dernière saison universitaire en menant Denver au championnat national, en avril dernier. Il a inscrit sept buts et 30 mentions d'aide en 43 matchs, et il est devenu le septième défenseur à remporter la plus haute distinction dans les rangs universitaires.