Les débuts de Dwight King

(98,5 Sports) - Le directeur général du Canadien de Montréal voulait plus de poids dans sa formation. Les partisans en auront un premier aperçu jeudi soir, alors que Dwight King disputera son tout premier match dans l'uniforme du Tricolore.

Des quatre joueurs acquis le 1er mars, il sera le seul à sauter sur la glace du Centre Bell pour y affronter P.K. Subban et les Predators de Nashville.

Les nouveaux sont tous à l'entraînement ce matin.



All the new Habs are at practice this morning. #GoHabsGo pic.twitter.com/bn8aE4klKh