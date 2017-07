Les Cubs offrent une bague de championnat à Steve Bartman (vidéo)

(98,5 Sports) - Les Cubs de Chicago ont mis plus de 100 ans à mettre fin à leur disette et à remporter la Série mondiale de baseball. Il était donc également le temps de mettre fin à la saga de Steve Bartman...

Bartman, le partisan répudié des Cubs en 2003, recevra une bague de championnat des Cubs de Chicago, a annoncé l'organisation, lundi.

« Au nom de toute l’organisation, nous sommes honorés de lui remettre une bague, a dit le président de l’équipe Tom Ricketts. Nous espérons que cela met fin à un chapitre malheureux de notre histoire, en quête d’un titre de Série mondiale. »

Lors de la série de championnat de la Ligue nationale en 2003, Bartman avait étendu le bras pour capter une fausse balle, lorsque les Cubs disputaient la victoire aux Marlins la Floride.

Sans le vouloir, Bartman avait empêché le voltigeur Moises Alou de capter la balle. Les Cubs ont perdu leur avance dans le match et ont ultimement perdu la série contre les Marlins.

Bartman a été harcelé par les partisans des Cubs après l'incident et il n'a plus jamais été revu en public par la suite. Les Cubs ont battu les Indians de Cleveland l'automne dernier pour remporter la Série mondiale pour une première fois depuis 1908.



Bartman a dit qu'il est « profondément touché » par le geste des Cubs. Il a mentionné qu'il espère que « nous pourrons tous apprendre de cette expérience et considérer le sport comme un divertissement, et éviter de trouver des boucs émissaires (pour les déboires d'une équipe). »

(Avec Associated Press)