Les Cataractes blanchissent les Foreurs 3-0

SHAWINIGAN - Samuel Guilbault a obtenu un but et une mention d'assistance et les Cataractes de Shawinigan ont blanchi les Foreurs de Val-d'Or 3-0, samedi.

Après avoir été surpris par les Foreurs vendredi, les hommes de Claude Bouchard sont sortis des blocs et ils ont dominé leurs adversaires 21-2 au chapitre de tirs au but après le premier vingt.



Mathieu Olivier a ouvert le pointage à 15:58 de la première période, lorsqu'il a complété un jeu amorcé par Samuel Blier et Samuel Girard. Il aura fallu attendre la troisième pour que les Cataractes ajoutent deux buts. Guilbault a trompé la vigilance d'Etienne Montpetit et il s'est fait complice du filet de Xavier Pouliot, lors d'un avantage numérique.



Les Cataractes ont décoché 45 lancers sur Montpetit, qui a gardé le fort en réalisant 42 arrêts. Mikhail Denisov a pour sa part repoussé 26 rondelles pour signer une première victoire et un premier blanchissage en carrière en séries éliminatoires.



La série est égale 1-1 et se poursuivra à Val-d'Or, mardi.



Tigres 1 Saguenéens (Les Saguenéens mènent 2-0)



Nicolas Roy a marqué les deux buts des siens, dont le vainqueur au troisième engagement, et les Saguenéens de Chicoutimi sont venus à bout des Tigres de Victoriaville 2-1.



Alors qu'il ne restait que 91 secondes à jouer, Dmitry Zhukenov s'est emparé d'une rondelle libre et il s'est amené sur l'aile droite avant d'effectuer une passe dans l'enclave à Roy. Le choix de quatrième ronde des Hurricanes de la Caroline n'a pas hésité et il a battu la recrue Tristan Côté-Cazenave entre les jambières.



L'attaquant des Saguenéens avait aussi inscrit le premier but des siens, en première période, avant de voir Pascal Laberge créer l'égalité pour les Tigres.



Julio Billia a bloqué 21 tirs devant la cage des Saguenéens. Côté-Cazenave n'a pas mal fait devant le filet des Tigres et il a effectué 24 arrêts.



Le troisième match de la série aura lieu à Victoriaville, mardi soir.