Les Cardinals marquent neuf points en 8e manche et battent les Cubs 11-4

CHICAGO ?-

Les Cubs menaient 3-2 avant la huitième et semblaient se diriger vers une septième victoire d'affilée. Cependant, les Cardinals ont envoyé 14 frappeurs au bâton lors de leur manche la plus productive de la campagne. Ils ont profité de six buts sur balles au cours de la poussée.



Carl Edwards fils (3-2) a été remplacé au monticule après avoir permis aux trois premiers frappeurs d'atteindre les sentiers. Hector Rondon a ensuite concédé un but sur balles à Jedd Gyorko, ce qui créait l'égalité 3-3. DeJong a suivi avec une claque qui s'est perdue dans les vignes au champ centre-droit pour un double automatique.



La victoire est allée au dossier de Matt Bowman (2-3), qui avait provoqué le dernier retrait en fin de septième manche.



Les Cubs étaient privés du troisième-but Kris Bryant, qui a subi une entorse à l'auriculaire de la main gauche en plongeant sur les sentiers mercredi. Les rayons X se sont avérés négatifs, mais Bryant ressentait toujours de la douleur lorsqu'il tenait son bâton, vendredi.