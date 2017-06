Les Cardinals claquent cinq circuits et écrasent les Orioles 11-2

BALTIMORE — Carlos Martinez a retiré huit frappeurs sur des prises en six manches et les Cardinals de St. Louis l'ont appuyé en cognant cinq circuits dans une victoire de 11-2 face aux Orioles de Baltimore, vendredi. Paul DeJong a frappé un circuit et deux simples. Il a produit trois points et en a marqué autant, aidant les Cardinals à mettre fin à une série de trois revers.



Matt Carpenter et Dexter Fowler ont claqué des longues balles consécutives lors d'une poussée de quatre points en sixième manche. Tommy Pham a ajouté un circuit de deux points en septième et Jedd Gyorko a conclu le spectacle avec une longue balle en solo en neuvième.



Martinez (6-5) a accordé un point et quatre coups sûrs. Il a réussi 45 retraits sur des prises à ses cinq derniers départs.



Le partant des Orioles Kevin Gausman (3-6) a concédé cinq points en cinq manches et deux tiers.



Rays 4 Tigers 13



Nicholas Castellanos a frappé un double et un triple et a produit quatre points, propulsant les Tigers de Detroit vers une victoire de 13-4 face aux Rays de Tampa Bay.



Justin Upton a produit trois points pour les Tigers, tandis qu'Ian Kinsler et Alex Avila ont cogné des circuits.



La victoire est allée au dossier de Daniel Norris (4-4), qui a été débité de trois points sur huit coups sûrs et un but sur balles en plus de six manches au monticule. Il a retiré huit frappeurs sur des prises.



Erasmo Ramirez (3-2) a égalé un sommet en carrière en accordant 10 points sur neuf coups sûrs et deux buts sur balles en quatre manches et deux tiers.



Indians 8 Twins 1



Carlos Carrasco n'a permis qu'un seul coup sûr jusqu'en sixième manche, Jose Ramirez a obtenu trois coups sûrs et Edwin Encarnacion a étiré les bras alors que les Indians de Cleveland ont écrasé les Twins du Minnesota 8-1.



Carrasco (7-2) a finalement concédé quatre coups sûrs en six manches et un tiers de travail. Il a donné trois buts sur balles et il a retiré sept frappeurs sur des prises. Le seul point qu'il a accordé est venu du bâton d'Eddie Rosario, qui a cogné une longue balle pour amorcer la sixième.



Un calendrier condensé et des blessures aux lanceurs Phil Hughes et Hector Santiago ont forcé les Twins à se trouver des partants dernièrement. Ils se sont tournés vers Nik Turley (0-1), un lanceur de 27 ans qui effectuait une deuxième apparition dans les Majeures.



Le gaucher a accordé huit points, neuf coups sûrs, quatre buts sur balles et il a atteint un frappeur en quatre manches et deux tiers au monticule.



Rangers 10 Mariners 4



Tyson Ross n'a alloué que deux points à son premier départ en 14 mois, Carlos Gomez a claqué une longue balle et les Rangers du Texas ont battu les Mariners de Seattle 10-4.



Ross (1-0) a effectué ses débuts avec les Rangers et il s'agissait de son premier départ depuis le match d'ouverture des Padres de San Diego, l'année dernière. Il a signé une première victoire depuis le 31 août 2015 grâce notamment à cinq retraits sur des prises en cinq manches et deux tiers.



Gomez a produit quatre points après avoir raté quatre semaines d'activités.



Le partant des Mariners, James Paxton (5-2), a concédé sept coups sûrs et sept points en trois manches et deux tiers de travail. Il a connu des ennuis en troisième manche, au cours de laquelle les Rangers ont inscrit cinq points.



Red Sox 2 Astros 1



Mookie Betts a brisé l'égalité en étirant les bras en huitième manche, propulsant les Red Sox de Boston vers un gain de 2-1 contre les Astros de Houston.



Betts a claqué sa 12e longue balle de la campagne, un sommet chez les Red Sox, et il s'agissait de sa troisième en autant de parties. Il a réussi son circuit contre Will Harris (2-2).



Brian McCann avait créé l'égalité pour les Astros en septième manche, catapultant une offrande de Drew Pomeranz loin dans les gradins du champ droit.



Joe Kelly (3-0) a retiré deux frappeurs pour ajouter la victoire à sa fiche. Il s'est sorti d'impasse en septième manche alors qu'il y avait des coureurs aux deuxième et troisième buts.



Craig Kimbrel a été parfait en neuvième manche pour enregistrer un 19e sauvetage cette saison.