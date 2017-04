Les Canadiennes en finale après avoir pris leur revanche

Sarah Potomak célèbre son but en première période./AP

PLYMOUTH, Michigan - Marie-Philip Poulin a récolté un but et une aide dans la victoire de 4-0 du Canada face à la Finlande en demi-finale du championnat mondial de hockey féminin, jeudi.

L'unifolié affrontera en finale les Américaines ou les Allemandes, vendredi. L'autre demi-finale débute à 19h30 jeudi.



Sarah Potomak, Rebecca Johnston et Emily Clark ont été les autres buteuses, tandis que Natalie Spooner a fourni deux mentions d'aide.



Shannon Szabados a bloqué 23 tirs, blanchissant l'adversaire pour une deuxième fois dans le tournoi.



Noora Raty a fait 31 arrêts pour la Finlande, qui avait battu le Canada 4-3 en ronde préliminaire



Le Canada a atteint la finale à chacune des 18 éditions du tournoi, triomphant 10 fois. La dernière grande victoire remonte à 2012, par contre. Les États-Unis ont tout raflé lors de six des sept dernières présentations de l'événement.



La Finlande a laissé filer six avantages numériques, tandis que les Canadiennes ont converti une occasion sur quatre.