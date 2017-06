Les Braves placent le nom de Bartolo Colon sur la liste des blessés

ATLANTA - Les Braves d'Atlanta ont placé le nom du lanceur droitier Bartolo Colon sur la liste des blessés pour une durée de 10 jours en raison d'une blessure au côté gauche de son corps.

Ce mouvement de personnel survient une journée après que Colon eut alloué huit points en trois manches et deux tiers lors d'une défaite de 11-4 des Braves face aux Phillies de Philadelphie. Après la rencontre, le lanceur de 44 ans a dit qu'il se sentait encore très bien tant physiquement que mentalement.



Le gérant des Braves, Brian Snitker, a indiqué que Colon avait reçu depuis un bon moment des traitements pour guérir une blessure à son muscle oblique. Snitker a ajouté qu'il ne croit pas que la blessure de son artilleur est très sérieuse.



Les Braves n'ont pas immédiatement annoncé qui allait prendre sa place au sein de la formation.



Colon (2-7) détient la moyenne de points mérités la plus élevée des Majeures (7,78) chez les lanceurs ayant pris part au nombre de manches réglementaires. Il n'a pas réussi à lancer plus de cinq manches et deux tiers lors de huit départs consécutifs, la plus longue séquence du genre de sa carrière.