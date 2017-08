Les Blue Jays viennent à bout des White Sox

CHICAGO - J.A. Happ a lancé dans son État natal pour la première fois depuis 2013, et il a davantage donné l'impression d'être l'artilleur qui avait obtenu 20 victoires la saison dernière que celui, plus affaibli, des dernières semaines.

Happ a retiré un sommet personnel cette saison de dix frappeurs sur des prises en sept manches , égalant du même coup sa plus longue sortie de la campagne, et les Blue Jays de Toronto ont pris la mesure des White Sox de Chicago 5-1, mercredi.



«J'avais beaucoup de famille et d'amis dans les gradins aujourd'hui, donc c'était bien de remporter la victoire pour compléter cette série, mais également de bien lancer devant eux», a admis Happ, dont plus de 20 proches ont fait le voyage depuis Peru, en Illinois.



Happ (4-8) a accordé un point, six coups sûrs et un but sur balles, en route vers sa première victoire depuis le 4 juillet. Il avait lancé jusqu'en septième pour la dernière fois à son premier départ de la saison, le 5 avril.



Justin Smoak a porté à neuf sa séquence de matchs avec au moins un coup sûr, et il a atteint les sentiers à trois reprises pour les Torontois, qui ont gagné deux des trois matchs de cette série entre deux équipes qui viennent en queue de peloton dans leur section respective.



Steve Pearce et Josh Donaldson ont réussi un circuit en solo chacun.



Roberto Osuna s'est présenté sur la butte avec deux coureurs sur les sentiers et aucun retrait en neuvième, mais il a retiré trois frappeurs consécutifs pour obtenir son 27e sauvetage de la campagne.



Les Blue Jays jouaient pour un 20e journée consécutive depuis la pause du match des étoiles, et ils disposeront d'une journée de congé jeudi avant d'entamer une série de trois rencontres contre les meneurs de la Ligue américaine, les Astros de Houston.



«Je crois que nous avons tous hâte à la journée de congé, a dit Smoak. Ç'a été une commande assez lourde, donc nous aurons beaucoup de plaisir au cours du vol vers Houston.»



Derek Holland (5-11) a concédé deux points, cinq coups sûrs et quatre buts sur balles en six manches au monticule.



Smoak a ouvert la marque en poussant Donaldson au marbre avec un double en troisième manche. Le joueur de premier but étoile avait réussi une longue balle dans chacun des deux premiers matchs de cette série.



Pearce a frappé son 11e circuit de la saison sur le premier tir de Holland en sixième. Il s'agissait de son troisième coup de quatre buts en sept rencontres.



Russell Martin a ajouté un simple d'un point à sa fiche et Kevin Pillar est ensuite venu marquer sur le tir hors cible de Jake Petricka en huitième.



Donaldson a étiré les bras sur le premier lancer de la neuvième, réussissant ainsi un circuit dans un troisième match de suite, et un quatrième en six rencontres.



Leury Garcia a riposté avec un simple d'un point en sixième pour les White Sox, qui ont encaissé une 19e défaite à leurs 23 derniers matchs.



«Honnêtement, aujourd'hui, je ne songe pas aux 19 matchs, a admis le gérant des White Sox Rick Renteria. Je ne pense pas non plus aux 23 derniers affrontements, seulement aux choses positives et négatives du match d'aujourd'hui.»