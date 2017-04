Les Blue Jays perdent le match 11-4 et les services de J.A. Happ

TORONTO - Les Blue Jays de Toronto ont perdu un autre match et les services d'un autre joueur et les Orioles de Baltimore en ont profité pour leur servir une leçon de 11-4, dimanche après-midi.

C'est un autre dur coup pour les Blue Jays (2-10), qui ont effectué le pire début de saison de leur histoire. Le partant J.A. Happ (0-3) a dû quitter la rencontre en cinquième manche en raison d'une blessure à l'épaule gauche. L'équipe n'a pas révélé si la blessure était sévère.



Les Blue Jays avaient donné de mauvaises nouvelles avant la rencontre, annonçant qu'ils avaient placé le nom du lanceur Aaron Sanchez sur la liste des blessés. Dans le cas de Josh Donaldon, il a raté un troisième match de suite en raison d'une blessure au mollet.



L'attaque des Blue Jays n'a pas du tout fait peur au partant des Orioles, Dylan Bundy (2-1), qui n'a pas donné de point en six manches en plus de retirer six frappeurs sur des prises. Trey Mancini s'est occupé de propulser l'attaque des visiteurs en claquant une longue balle de trois points en sixième manche avant d'en ajouter une en solo en huitième.



Les Orioles (8-3) ont remporté trois des quatre parties de cette série et ils ont profité du départ de Happ pour ouvrir les valves. Alors que l'égalité de 0-0 persistait en cinquième manche, Happ a effectué un tir à Adam Jones avant de retraiter au vestiaire. Contre Joe Biagini, Jones a produit un point sur un simple au champ droit.



Lors de la manche suivante, Mark Trumbo a obtenu un simple et Ryan Tepera a donné un but sur balles à Chris Davis avant que Mancini frappe un circuit dans les gradins du champ gauche. J.J. Hardy a ajouté un double d'un point avant de croiser le marbre sur un sacrifice de Craig Gentry. Les Orioles menaient alors 6-0.



En l'absence de Bundy, les Blue Jays ont timidement répliqué en septième manche. Troy Tulowitzki et Russell Martin ont cogné un simple et Chris Coghlan a produit un point sur un sacrifice.



Mancini a étiré les bras en solo en huitième manche. Gentry et Manny Machado l'ont imité avec des claques de deux points contre le releveur Matt Dermody, qui est maintenant titulaire d'une moyenne de points mérités de 135,0.



Les locaux ont inscrit un point en fin de huitième manche et deux en fin de neuvième, mais l'écart était déjà trop grand.