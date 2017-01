Les Blue Jays confirment le retour de Jose Bautista

TORONTO - Le voltigeur des Blue Jays de Toronto Jose Bautista a décidé de tester le marché des joueurs autonomes cet hiver. Il a finalement reconnu qu'un retour au sein de l'équipe avec laquelle il était devenu un des frappeurs les plus redoutables des Ligues majeures était la meilleure décision.

Les Blue Jays ont confirmé mercredi que Bautista avait signé un nouveau contrat d'une saison avec un salaire de base garanti de 18 millions $ US. Le contrat inclut des options qui pourraient prolonger le séjour de Bautista à Toronto jusqu'à la fin de la campagne 2019.



Même s'il a été ralenti par des blessures en 2016, Bautista a cogné 22 circuits et produit 69 points en 116 matchs. Invité à six reprises au match des étoiles, Bautista domine les Ligues majeures avec 249 circuits depuis le début de la saison 2010.



Différents médias avaient rapporté mardi que les deux parties avaient trouvé un terrain d'entente et les Blue Jays ont finalement fourni les détails dans un communiqué publié mercredi. L'entente inclut une option mutuelle de 17 millions $ pour la saison 2018 avec une clause échappatoire de 500 000 $ et une option de performance de 20 millions $ pour la saison 2019.



Bautista avait refusé l'offre qualificative de 17,2 millions $ l'automne dernier, assurant une compensation aux Blue Jays s'il décidait d'aller jouer sous d'autres cieux.



Plusieurs observateurs s'attendaient à voir Bautista enfiler un nouvel uniforme en 2017, mais peu anticipaient le faible intérêt pour le vétéran à travers le Baseball majeur. De plus, les équipes intéressées à ses services auraient pu modérer leur intérêt puisque son embauche aurait coûté un choix au repêchage élevé.



Pour leur part, les Blue Jays avaient besoin d'un voltigeur et d'un bon bâton puisqu'ils ont perdu les services du premier-but et frappeur de choix Edwin Encarnacion, qui a pris la direction de Cleveland en tant que joueur autonome.



La qualité du jeu défensif de Bautista est à la baisse, mais il excelle toujours au bâton, lui qui a affiché une moyenne de présence sur les sentiers de ,366 la saison dernière. Il sera un élément clé de l'offensive des Blue Jays avec le troisième-but Josh Donaldson, le frappeur de choix Kendrys Morales et l'arrêt-court Troy Tulowitzki.



Âgé de 36 ans, Bautista a été sélectionné par les Pirates de Pittsburgh en 20e ronde du repêchage de 2000. Il a fait ses débuts dans les Majeures en 2004 et les Pirates l'ont échangé aux Blue Jays en 2008.



Il a finalement éclos en 2010, quand il a cogné 54 circuits et produit 124 points. Le natif de Saint-Domingue a aidé l'équipe à participer aux séries éliminatoires pour une première fois en 22 ans, en 2015.



Bautista avait signé un contrat de cinq saisons et 65 millions $ en 2011 et les Blue Jays s'étaient prévalus d'une option de 14 millions $ pour la campagne 2016.



Maintenant que le retour de Bautista est officiel, les Blue Jays devraient se concentrer sur l'amélioration de la profondeur de leur groupe de releveurs et l'embauche de réservistes aux postes de receveur et de voltigeur de gauche.