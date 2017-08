Les Blue Jays balayés à Chicago

CHICAGO - Alex Avila se sentait mal pour Raffy Lopez. Ce fut toute une journée pour les receveurs.

Avila a couronné une remontée en 10e manche en frappant un simple de deux points et les Cubs de Chicago ont balayé leur série contre les Blue Jays de Toronto en l'emportant 6-5, dimanche.

Après deux retraits et alors que les coussins étaient tous occupés, Avila a cogné une balle au champ droit contre le releveur Roberto Osuna (3-4). Ben Zobrist est venu marquer facilement et Javier Baez a évité le gant du receveur Raffy Lopez pour inscrire le point victorieux.



«La première balle que j'ai frappée hors ligne était une balle rapide coupée. Il a essayé d'en placer une autre, mais il l'a laissée plus près du milieu de la zone des prises», a observé Avila, lui-même receveur.



Lors de cette remontée improbable, deux frappeurs des Cubs ont atteint le premier coussin malgré des retraits sur des prises et Kyle Schwarber est venu marquer sur un mauvais lancer. Tout ça alors que Lopez était installé derrière le marbre.



«C'est difficile à digérer, a avoué Lopez. Tu as l'impression que c'est ta faute. Parfois, le baseball a le meilleur sur toi et tu dois simplement rebondir et apprendre. Tu dois te relever et répliquer.»



Les Blue Jays avaient pris les devants par deux points en début de 10e manche quand Kevin Pillar a claqué un simple d'un point contre Koji Uehara et Norichika Aoki a obtenu un but sur balles avec les buts remplis de la part de Justin Wilson (4-4).



Albert Almora fils a cogné un double de trois points pour les Cubs, qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs et qui mènent la section Centrale de la Ligue nationale. Kyle Hendricks a alloué trois points et six coups sûrs en six manches.



«J'aime vraiment le fait que nous n'ayons pas abandonné, a mentionné le gérant des Cubs, Joe Maddon. Nous discutons de ça tous les jours. Nous n'abandonnons pas.»