Les Angels marquent quatre fois en cinquième et filent vers un gain de 11-4

DÉTROIT - Albert Pujols a brisé l'égalité avec un ballon sacrifice, couronnant une cinquième manche de quatre points et menant les Angels de Los Angeles vers un gain de 11-4 face aux Tigers de Detroit, jeudi.

Pujols a porté le score à 5-4 avec son 43e point produit en 2017.



Le nouveau membre du club des 600 circuits a soulevé la balle au champ gauche, permettant à Andrelton Simmons de croiser le marbre. Les Angels ont ajouté six points en septième.



Simmons, Eric Young fils et Danny Espinosa ont fourni trois coups sûrs chacun pour les visiteurs.



Victorieux deux fois sur trois au Michigan, les Angels n'avaient pas remporté de série à l'étranger depuis la fin avril.



JC Ramirez (6-4) a permis quatre points et 10 coups sûrs en cinq manches. Il a signé une troisième victoire à ses quatre derniers départs.



Michael Fulmer (6-4) a été victime de cinq points et neuf coups sûrs en quatre manches et un tiers.



Nick Castellanos des Tigers a obtenu trois coups sûrs, incluant un circuit en solo. Le premier frappeur Ian Kinsler a également logé trois balles en lieu sûr.



White Sox 5 Rays 7



Derek Norris a frappé deux circuits, Jake Odorizzi a bien fait pendant plus de six manches et les Rays de Tampa Bay ont vaincu les White Sox de Chicago 7-5.



Peter Bourjos et Colby Rasmus ont aussi cogné des longues balles pour les Rays.



Accusant un retard de 6-0, les White Sox ont rendu les choses intéressantes grâce à des circuits d'Avisail Garcia et Todd Frazier. Ils ont placé le point égalisateur au troisième coussin avec un retrait en huitième manche, mais Alex Colome a provoqué les quatre derniers retraits pour ajouter un 17e sauvetage à sa récolte.



Les White Sox ont perdu sept de leurs huit derniers matchs.



Odorizzi (4-3) a accordé trois points, huit coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers.



Derek Holland (4-6) a concédé six points, neuf coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches et deux tiers.



Red Sox 1 Yankees 9



Gary Sanchez a cogné deux circuits et fait marquer cinq points et les Yankees de New York ont de nouveau maltraité David Price dans une victoire de 9-1 contre les Red Sox de Boston.



Michael Pineda (7-3) s'est relevé après une sortie difficile et a excellé pendant sept manches, permettant aux Yankees de gagner deux des trois matchs de la série contre leurs grands rivaux. À la suite de solides prestations de CC Sabathia et de Pineda, les Yankees ont dominé les Red Sox 17-1 lors des deux derniers duels, et ils ont augmenté à trois matchs leur avance sur les Red Sox, détenteurs du deuxième rang dans la section Est de la Ligue américaine.



À sa troisième sortie de la saison après s'être rétabli d'une blessure au coude gauche, Price (1-1) a accordé six points, huit coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches.



Il a été victime des deux circuits de Sanchez, un coup bon pour trois points en troisième manche et un autre bon pour deux points, deux manches plus tard.



Astros 6 Royals 1



Lance McCullers n'a pas concédé de coup sûrs avant la septième manche, Jose Altuve a produit deux des cinq points de son équipe en neuvième manche grâce à un coup de circuit, et les Astros de Houston ont vaincu les Royals de Kansas City 6-1.



Le neuvième circuit d'Altuve a été réussi aux dépens de Kelvin Herrera (1-2), après un but sur balles sur quatre lancers consécutifs à Josh Reddick.



Herrera a accordé sept circuits en 24 manches et un tiers cette saison, après en avoir donné seulement six en 72 manches en 2016.



Herrera n'a retiré qu'un seul des cinq frappeurs qu'il a affrontés et a été débité de quatre points, à la suite de trois coups sûrs et un but sur balles.



Jake Marisnick a également produit deux points pour les Astros en neuvième à l'aide d'un simple.



McCullers a perdu son match sans point ni coup sûr après un retrait en septième manche à la suite d'un triple de Lorenzo Cain au champ centre avec un compte de trois balles et aucune prise. Il a croisé le marbre grâce au simple de Mike Moustakas après deux retraits, ce qui égalait la marque 1-1.



La victoire est allée à la fiche de Wil Harris (2-1), qui a accordé un coup sûr en une manche.