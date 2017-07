Les Alouettes ont les devants à Winnipeg

(98,5 Sports) - Les Alouettes de Montréal disputent la victoire aux Blue Bombers, à Winnipeg. À la demie, l'équipe de Jacques Chapdelaine a les devants 24-14.

Demie productive

Le match a mal commencé pour le quart Darian Durant qui a été victime d’une interception dès son deuxième jeu du match. Trois jeux plus tard, le demi Andrew Harris a inscrit le premier touché du match à l’aide d’une course d’une verge.

Une course d’une verge de Jean-Christophe Beaulieu et une passe de 14 verges de Durant à B.J. Cunningham ont permis aux Alouettes de compléter le premier quart avec une avance de 14-7.

Une passe de dix verges de Matt Nichols à Clarence Denmark a remis les compteurs à zéro au deuxième quart. Les Blue Bombers semblaient sur le point de prendre les devants 17-14 par la suite, mais un ballon botté par Justin Medlock a frappé le poteau droit des buts.

Les Alouettes en ont profité pour riposter avec dix points : sept à la suite de la superbe passe de 36 verges de Durant à Ernest Jackson et trois autres à la suite du botté de précision de 28 verges Boris Bede avec quatre secondes à faire à la demie.

Les Blue Bombers répliquent

Lors de leur première séquence à l'attaque du troisième quart, les Blue Bombers franchissent tout le terrain et c'est le quart substitut Dan LeFevour qui complète la poussée avec une course de 10 verges. C'est 24-21 pour les Alouettes. Et ces derniers reprennent une avance de six points à la suite d'un autre botté de précision de Bede.