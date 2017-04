Lemieux cogne à la porte d'un autre grand combat

(98,5 Sports) - Lorsque David Lemieux s'est battu contre Gennady Golovkin le 17 octobre 2015, il a atteint les plus hauts sommets de la boxe, et ce même s'il s'est incliné. Avec une victoire face à Marcos Reyes le 6 mai prochain, il s'assurerait pratiquement d'un autre combat d'une aussi grande envergure.

Un texte de Jeremy Filosa

Fort d’un retentissant K.O. face à Curtis Stevens le 11 mars dernier, Lemieux tentera à nouveau de forcer la main de HBO et du champion du monde Canelo Alvarez de lui donner sa chance.

«Pour me rendre à ces gros combats, je dois passer par lui, expliquait Lemieux après son entrainement mercredi. Je pense que les partisans veulent ce combat et c’est souvent ça qui dicte la suite des choses.»

Contrairement à Stevens, Reyes est un boxeur beaucoup plus grand, lui qui mesure 6’1’’.

«On a dû tout recommencer du début, racontait son entraineur Marc Ramsey. Toucher la cible d’un boxeur si grand s’avère très différent. Mais David comprend que c’est un travail nécessaire.»

« Nous nous sommes chicanés à quelques reprises, rigolait Lemieux qui ne semblait pas avoir envie de tout recommencer. Mais c’est la boxe, il faut se déprogrammer après un combat. J’en ai vu de toute sorte dans ma carrière donc ça ne me gêne pas. Il me fait un peu penser à Marcus Upshaw par son gabarit, un boxeur contre qui j’ai déjà boxé dans le passé. Je ne pense pas qu’il restera debout très longtemps. »

Lemieux espère arriver à Las Vegas dimanche soir avec quatre ou cinq livres à perdre au maximum avant de monter sur la balance.

Une opportunité à saisir

Lemieux a beau avoir épaté contre Curtis Stevens le mois dernier, mais il devra récidiver le 6 mai alors qu’il fera partie d’une des plus grosses cartes de boxe de l’année, celle entourant le « Cinco de Mayo ».

Selon le promoteur Camille Estephan, les choses sont déjà tracées pour Lemieux, tout ce qu’il doit faire c’est de gagner.

« Si Alvarez ne choisit pas un combat face à Golovkin ou un combat revanche face à Julio Cesar Chavez, je crois que nous aurons notre chance. Disons la vérité, il n’y a pas beaucoup d’autres options. En plus, Canelo n’est pas un boxeur qui se cache des meilleurs adversaires et David non plus. »

« Si jamais ce n’était pas le cas, nous nous dirigerions vers un combat éliminatoire au titre de la WBO, d’une façon ou d’une autre, ce sont de bonnes nouvelles pour nous. Mais David et Canelo doivent tout d’abord gagner leurs combats. »

Depuis sa défaite face à Golovkin, Lemieux a remporté ses trois derniers combats. Reyes a pour sa part perdu trois de ses six derniers combats, lui qui montre une fiche de 35-4 avec 26 K.O.