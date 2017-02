Le vétéran quart Carson Palmer disputera une 15e saison en 2017

TEMPE, Ariz. - Carson Palmer disputera une 15e saison dans la Ligue nationale de football en 2017.

Le vétéran quart de 37 ans des Cardinals de l'Arizona en a fait l'annonce dans un communiqué rendu public jeudi.



La décision de Palmer survient quelques jours après que le receveur de passes Larry Fitzgerald eut lui aussi confirmé, la semaine dernière, qu'il sera de retour en 2017.



Les deux joueurs avaient accepté des prolongations de contrat d'un an la saison dernière. Le pacte qu'avait accepté Palmer le liait aux Cardinals jusqu'en 2018.



Palmer a connu une superbe campagne en 2015, accumulant des gains aériens de 4671 verges avec 35 passes de touché et seulement 11 interceptions. Le rendement de Palmer a aidé les Cardinals à se forger un dossier de 13-3.



Mais Palmer et les Cardinals ont déçu en 2016. Palmer a de nouveau franchi le cap des 4000 verges, avec un total de 4233 verges, mais n'a complété que 26 passes de touché en plus d'être victime de 11 interceptions.



De nombreux observateurs voyaient les Cardinals parmi les favoris pour participer au Super Bowl. La troupe de Bruce Arians n'a pu faire mieux qu'un dossier de 7-8-1, la première saison perdante de l'équipe depuis l'arrivée d'Arians il y a quatre ans.



Dans un communiqué, Palmer a expliqué qu'il voulait se donner un peu de temps, après la saison 2016, pour évaluer comment il se sentait physiquement et mentalement.



«Dans un sens comme dans l'autre, je peux dire que je suis prêt à retourner au travail et me préparer en vue de la saison 2017.»



Palmer a aussi parlé du talent au sein de l'équipe.



«Il s'agit d'un groupe phénoménal qui bénéficie d'une très belle opportunité. Je sais à quel point c'est rare et je ne peux pas être plus emballé d'en faire partie.»