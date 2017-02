Le'Veon Bell, joueur de franchise

PITTSBURGH - Les Steelers de Pittsburgh ont apposé l'étiquette de joueur de franchise au demi offensif étoile Le'Veon Bell, s'assurant ainsi de conserver ses services en 2017.

Cela permettra également à l'équipe de disposer du temps nécessaire pour négocier une entente à long terme avec Bell, qui aurait pu devenir joueur autonome en mars.



Le footballeur de 25 ans a mené la NFL pour la moyenne de verges par jeu la saison dernière et est devenu le premier joueur de l'histoire de la ligue à conserver une moyenne de 100 verges par la course et 50 verges par la passe par match.



Le directeur général des Steelers, Kevin Colbert, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu'il souhaitait que Bell reste avec l'équipe ?à vie?. L'équipe a maintenant jusqu'au 15 juillet pour s'entendre avec Bell sur les termes d'un nouveau pacte. Sinon, il touchera la moyenne des cinq plus hauts salariés à sa position en 2017.