«Le renvoi de Julien ouvre la porte aux rumeurs» - Ron Fournier

(98,5 sports) - Même si tout le monde s'attendait à ce que ça arrive un jour, le congédiement de Claude Julien a fait jaser.

«C’est inacceptable que les Bruins annoncent une telle nouvelle la journée du défilé des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, a d’abord déclaré Ron Fournier au micro des Amateurs de sports animés par Mario Langlois. La haute direction des Bruins croyait peut-être que l’annonce passerait en douce, mais c’est pire. Ça démontre bien des choses au sujet de la haute direction de cette organisation.»

Selon l’animateur de Bonsoir les sportifs, Julien avait trois prises contre lui.

«On parlait de congédier Claude quand les Bruins ont gagné la Coupe Stanley en 2010-2011, a-t-il rappelé. Il n’avait pas le soutien des dirigeants. C’était une question de temps, lui qui a raté les séries éliminatoires au cours des deux dernières saisons.

«Cam Neely croit que l’équipe est meilleure que sa fiche l’indique.»

Le congédiement de Julien a amené Fournier à parler de la situation de Michel Therrien avec les Canadiens.

«Marc Bergevin est anxieux, il veut gagner cette année. Demande à Geoff Molson s’il veut gagner cette année? Il va te dire oui. Il ne le dit pas ouvertement, mais il le dit à son entourage. Toutes les personnes à qui j’ai parlé disent que c’est cette année qu’il faut gagner», a affirmé le populaire animateur.

Selon ce dernier, il est impératif que les Canadiens gagnent cette année, sinon, il va y avoir des décisions à prendre l’année prochaine.

«Si les Canadiens ne gagnent pas en séries éliminatoires, il y a des personnes qui vont écoper et la première sera Michel Therrien, a prédit Fournier. La journée que les vétérans ne seront plus derrière leur entraîneur, on va le pointer. C’est injuste, mais la job d’entraîneur-chef est la job la plus ingrate. Avec le renvoi de Julien, ça ouvre la porte aux rumeurs.»

Fournier prétend qu’il ne faut pas que la situation des Canadiens se détériore.

«Si le CH tombe à plat, le premier qu’on va regarder c’est l’entraîneur-chef et pas le directeur général, a-t-il dit. Si ça stagne après le repos de quelques jours, il va y avoir un éclaboussement avant le 1er mars et s’il n’a pas d’échange, ça va se faire après.»

Bergevin a toujours soutenu Therrien, selon l’ex-arbitre.

«Mais si les Canadiens perdent en cinq matchs en première ronde avec cette équipe, Therrien va quitter, mais pas Bergevin», a prédit Fournier.