Le Real Madrid célèbre son 12e sacre européen avec des milliers de partisans (vidéos)

MADRID - Le Real Madrid a célébré le 12e titre de la Ligue des Champions de son histoire en compagnie de ses partisans, dimanche, dans la capitale espagnole.

L'équipe a été honorée par le gouvernement régional de Madrid et la mairie avant de se rendre dans le centre-ville pour rencontrer plusieurs milliers de partisans. La formation espagnole s'est ensuite dirigée vers le stade Santiago Bernabeu pour prendre part à d'autres festivités, qui se dérouleront jusqu'aux petites heures du matin.



Le Real Madrid a vaincu la Juventus 4-1, samedi, lors de la finale de la Ligue des Champions, qui s'est tenue à Cardiff, au Pays de Galles. L'équipe est devenue la première à remporter des titres consécutifs depuis le changement de formule du tournoi, dans les années 90.



Il y a deux semaines, le Real Madrid avait célébré son premier championnat d'Espagne en cinq ans.



En vertu d'une troisième victoire européenne en quatre saisons, le Real Madrid est de nouveau considéré comme la meilleure équipe du continent, notamment grâce au brio de son entraîneur-chef, Zinedine Zidane.

