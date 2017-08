Le PSG est prêt à débourser 222 millions d'euros pour Neymar

BARCELONE, Espagne - Neymar est prêt à quitter le FC Barcelone, et le Paris Saint-Germain semble prêt à débourser la somme record de 222 millions d'euros (330,5 millions $ CAN) afin que l'attaquant transfère dans la capitale française.

Le Brésilien de 25 ans, que plusieurs considèrent l'un des meilleurs joueurs de la planète en compagnie de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, a rompu un silence de plusieurs semaines, mercredi, quand il a dit à ses coéquipiers du Barça qu'il souhaitait tourner la page sur quatre saisons remplies de succès.



L'agent de Neymar prétend que le PSG est prêt à débourser le montant astronomique du transfert.



«Après que Neymar m'eut donné le feu vert le 1er août, je suis allé à Paris et aujourd'hui, je rapporte l'offre du PSG, qui devrait être acceptée dans les prochaines heures», a déclaré mercredi Wagner Ribeiro, à l'aéroport de Barcelone.



S'adressant aux médias alors que son client s'apprêtait à prendre un vol, Ribeiro a affirmé que Neymar serait avec le PSG au cours du week-end. Il a refusé de donner la destination de son client.



Le paiement de la clause de rachat éclipserait la précédente marque de 105 millions d'euros (156,3 millions $ CAN) que Manchester United a versé pour le milieu français Paul Pogba l'an dernier.



Après que Neymar et son père eurent rencontré les dirigeants du FC Barcelone mercredi, le porte-parole du club, Josep Vives, a indiqué qu'on avait rappelé au joueur que sa clause de rachat de 222 millions d'euros devait être versée en entier.



Au volant d'une voiture de luxe bleue, Neymar est rapidement passé par le complexe d'entraînement du Barça, tôt mercredi. Il est arrivé en Espagne mardi soir, après avoir participé à des événements pour sa propre marque ainsi que pour le Barça en Chine.



L'an dernier, il avait signé un pacte qui devait le lier au club catalan jusqu'en 2021. Vives a fait remarquer que l'attaquant est toujours sous contrat avec le club, mais qu'il avait reçu la permission de rater momentanément l'entraînement.



Le club a ajouté que Neymar n'a pas précisé où il souhaitait poursuivre sa carrière, mais le seul club identifié par les rumeurs — et l'un des rares pouvant se permettre de défrayer les coûts de transfert — est le PSG et ses propriétaires qataris.



Le PSG n'a pas répondu aux messages de l'Associated Press, mais à moins qu'il ne change abruptement d'avis, il devrait compter sur l'un des joueurs les plus électrisants de sa génération dans les prochains jours.



Messi lui rend hommage



Messi, qui a complété un dynamique trio avec Neymar et Luis Suarez, a souhaité bonne chance au Brésilien.



«Ça a été un énorme plaisir de partager toutes ses années avec toi, mon ami Neymar. Je te souhaite la meilleure des chances dans la prochaine étape de ta vie», a écrit en espagnol Messi sur Instagram, un message accompagné de photos des deux joueurs ensemble.



Icône de la mode et héros national au Brésil, Neymar attire les commandites lucratives, ce que n'aura pas manqué de noter le PSG.



Avec ses pieds agiles, sa créativité et son immense touche de marqueur, Neymar a aidé le Barça à se maintenir parmi l'élite d'Europe au cours des quatre dernières saisons, tandis qu'il s'est établi comme vedette internationale. Le président du club, Josep Bartomeu, avait déclaré qu'il allait tout faire pour le garder, sans succès.



Neymar a inscrit 105 buts et s'est avéré un fabricant de jeu hors pair pour Barcelone, qui a remporté la Ligue des Champions, deux titres de la Liga, trois fois la Copa del Reys, une COupe du monde des clubs, une SUper Coupe de l'UEFA et deux Super Coupes d'Espagnes pendant son passage.



Malgré tout, son passage au Barça a aussi donné des maux de tête au club.



Son transfert du club bréslien Santos, en 2013, est devenu la source d'une saga judiciaire. Le club prétend que le coût du transfert à été de 57 millions d'euros, tandis qu'un juge a plutôt statué qu'il était en fait de 83,3 millions d'euros. Bartomeu et son prédecesseur, Sandro Rosell, qui a démissionné en plein coeur de ce scandale, font face à des accusations d'administration frauduleuse.