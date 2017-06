Le problème «Canadien» de Mauro Biello

(98,5 Sports) - C'est mercredi soir au Stade Saputo que débute la série finale du Championnat canadien 2017 opposant le Toronto FC et l'Impact de Montréal. Selon les nouveaux règlements, chaque équipe doit débuter le match avec un minimum de trois joueurs canadiens sur le terrain.

Un texte de Jeremy Filosa

Or, le casse-tête de Mauro Biello se complique de plus en plus étant donné que plusieurs de ses joueurs locaux sont en piteux état.

Tout d’abord, Anthony Jackson-Hamel, que Biello voyait dans son onze partant, souffre de la gastro et demeure un cas douteux pour le premier match de cette série aller-retour.

Le milieu de terrain Ballou Jean-Yves Tabla n’est pas encore rétabli de sa blessure à une cheville et ne devrait pas être disponible demain, même pas à titre de substitut.

Les jeunes David Choinière et Louis Béland-Goyette sont aussi sur la liste des joueurs blessés. Il ne reste donc plus que Shamit Shome, ce jeune milieu repêché par l’Impact au mois de janvier, qui a très peu joué cette saison.

Pour remplir les standards du tournoi, Biello fera confiance au gardien Maxime Crépeau, à qui on a demandé de relever le défi de ce championnat.

Le capitaine Patrice Bernier n’aura d’autre choix que d’être encore partant, lui qui était titulaire samedi à Orlando et mardi dernier pour le Canada au Stade Saputo. Même si l’Impact n’est pas le même club sans lui sur le terrain, c’est à se demander si la fatigue ne le rattrapera pas mercredi soir.

Finalement, l’autre option restante pour Biello c’est Wandrille Lefèvre. Il est Canadien et même s’il a peu joué cette saison, il a l’expérience de l’emploi. Même si Lefèvre n’était pas le premier choix de son entraîneur pour ce match, les circonstances pourraient forcer la main de Biello.

Rappelons que l’Impact dispute six matchs en 19 jours. Biello a déjà indiqué que certains partants auront congé samedi à Columbus dans le but de revenir fort pour le match final du Championnat canadien qui aura lieu le 27 juin au BMO Field de Toronto.