Le premier but des Tigers Miguel Cabrera écope une suspension de sept matchs

NEW YORK - Le joueur de premier but Miguel Cabrera des Tigers de Detroit a été suspendu pour sept rencontres pour ?avoir provoqué la première mêlée générale et s'être battu? lors d'un match mouvementé qui s'est soldé par un gain de 10-6 contre les Yankees de New York jeudi au Comerica Park.

Les autorités du Baseball majeur en ont fait l'annonce vendredi.



Le receveur Gary Sanchez, des Yankees, ratera quatre rencontres pour s'être battu et avoir donné des coups de poing, et son coéquipier Austin Romine, lui aussi un receveur, sera confiné à un rôle de spectateur pendant deux matchs.



Le releveur Alex Wilson, des Tigers, s'est lui aussi vu imposer une suspension de quatre matchs pour avoir volontairement lancé en direction de Todd Frazier après que les deux équipes eurent reçu des avertissements.



Les agissements de Wilson ont finalement valu une suspension d'une rencontre au gérant des Tigers, Brad Ausmus.



Comme ils se trouvent au coeur d'une course au championnat, les Yankees ont indiqué que Sanchez et Romine allaient tous deux déposer appel de leur suspension, et demeurer disponibles jusqu'à la conclusion du processus.



Le nom de Sanchez avait d'ailleurs été inscrit au sein de l'alignement partant des Yankees en vue du match contre les Mariners de Seattle.



Cabrera et Wilson porteront eux aussi leur cause en appel et demeureront disponibles pour la rencontre vendredi les opposant aux White Sox de Chicago.



Cabrera s'est dit frustré qu'une suspension n'aille pas été attribuée également à la recrue Aaron Judge. Le joueur étoile a mentionné que Judge et Sanchez ont tenté de le frapper alors qu'il était au sol.



Les reprises vidéos ont clairement montré Sanchez se ruant sur les joueurs de Tigers qui se trouvaient au sol.



«Il y a beaucoup de gens qui s'en prenaient à moi et je suis suspendu moi aussi, a déclaré Cabrera. Je ne suis pas surpris. C'est la MLB. Ils vont faire ce qu'ils veulent et ils doivent contrôler la situation. Mais soyez juste. Regardez les vidéos, regardez ceux qui ont attribué des coups, regardez les joueurs qui étaient sur moi lorsque j'étais au sol. C'est tout.»



Le releveur des Yankees Dellin Betances, expulsé après avoir atteint le receveur des Tigers James McCann avec un lancer sur le casque, n'a finalement pas été suspendu.



Le partant des Tigers Michael Fulmer a également évité la suspension.



Les joueurs suspendus ont tous été mis à l'amende. Le montant de celle-ci n'a toutefois pas été révélé.