Le lanceurJameson Taillon souffre d'un cancer des testicules

PITTSBURGH - Le lanceur Jameson Taillon, des Pirates de Pittsburgh, combat un cancer des testicules, décelé à la suite de tests menés sur des tissus prélevés la semaine dernière.

L'état de santé de Taillon sera réévalué la semaine prochaine avant de déterminer les mesures à suivre, a fait savoir mercredi Todd Tomczyk, le soigneur des Pirates.



Âgé de 25 ans, Taillon a découvert une malformation après que son nom eut été placé sur la liste des blessés, le 6 mai. Le prélèvement des tissus a été effectué le 8 mai.



Taillon, qui affiche un dossier de 2-1 et une moyenne de points mérités de 3,31 en six départs avec les Pirates, a reçu la permission de lancer la balle avec ses coéquipiers et de tenir de légères séances d'entraînement cardiovasculaire.

Toutefois, il demeure absent pour une période indéterminée, le temps de connaître les résultats d'autres tests.



Taillon a porté les couleurs du Canada lors de la Classique mondiale de baseball en 2013. Il a grandi au Texas, mais ses parents sont tous deux Canadiens.