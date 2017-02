Le gros lot pour Laurent Duvernay-Tardif

(98,5 Sports) - Le Québécois Laurent Duvernay-Tardif est maintenant le quatrième garde le mieux payé de la NFL.

Le joueur de ligne offensive vient de signer une prolongation de contrat de cinq saisons évaluée à 41,25 millions de dollars avec les Chiefs de Kansas City.

Sources: #Chiefs and star G Laurent Duvernay-Tardif are finalizing a 5-year, $41.25M extension. Huge payday for the Canadian doctor-to-be.