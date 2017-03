Le Canadien vole la victoire aux Oilers (vidéo)

On en parle en ondes : Canadiens vs Oilers : Sommaire du match (3:33) Canadiens vs Oilers : Sommaire du match Publié le dimanche 12 mars 2017 dans Le hockey des Canadiens Avec Martin McGuire

(98,5 Sports) - Après une cinglante défaite de 5-0 encaissée face aux Flames à Calgary jeudi, le Canadien de Montréal a inscrit quatre buts en six minutes de jeu en troisième période, dimanche, afin de remporter une spectaculaire victoire de 4-1 face aux Oilers d'Edmonton.

Paul Byron, dont la présence était incertaine en raison du virus qui l'a empêché de prendre part à l'entraînement la veille, a inscrit ses 17e et 18e buts de la saison, le deuxième, dans un filet désert.

Situation identique pour Max Pacioretty. Le capitaine du Canadien (39-22-8, 86 points) a inscrit ses 32e et 33e buts de l'année, le second dans un filet abandonné.

Milan Lucic (15e) a assuré la réplique pour les Oilers (35-24-9, 79 points).

Faits saillants:

L'équipe de Claude Julien termine son voyage de quatre rencontres avec une récolte de six points à la suite de triomphes à New York, Vancouver et Edmonton.

Avec cette victoire, le Tricolore a repris l'exclusivité du premier rang dans la section Atlantique, deux points (86) devant les Sénateurs d'Ottawa (84). Ces derniers ont cependant deux rencontres en mains.



Les rivaux s'affronteront deux fois en deux jours, samedi prochain à Ottawa et le lendemain à Montréal.

Explosion tardive



Le Canadien semblait destiné à subir un deuxième revers d'affilée par jeu blanc en Alberta, malgré le fait qu'ils dominaient le match, jusqu'à ce que Paul Byron amorce le réveil à 13:33 à la suite d'une superbe passe de Phillip Danault venue de derrière le filet.



On ne sait trop si ce but a ébranlé les Oilers, mais toujours est-il que le Canadien a pris les devants grâce à Max Pacioretty, dont le tir d'apparence inoffensive a dévié sur le bâton du défenseur Oscar Klefbom seulement 69 secondes plus tard.



Byron a ajouté son 18e de la saison dans un filet abandonné, à 18:53 et Pacioretty a fait de même 40 secondes plus tard, pendant que le gardien Cam Talbot se trouvait toujours au banc des Oilers.



Talbot a connu une soirée fort occupée alors qu'il a fait face à 39 rondelles pendant que Carey Price était appelé à bloquer 25 tirs.



En plus de dominer le match, le Canadien a totalement tenu en échec Connor McDavid. Le jeune prodige des Oilers n'a obtenu que deux tirs vers Price et a terminé la rencontre avec un ratio défensif de moins-3.



Le match marquait le retour au jeu d'Alexander Radulov après une absence de trois matchs en raison d'une blessure au bas du corps.



Le Canadien sera de retour au Centre Bell mardi soir pour se mesurer aux Blackhawks de Chicago.

(Avec La Presse Canadienne)