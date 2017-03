Le Canadien s'incline 4-2 contre les Blackhawks

On en parle en ondes : Montage de l'affrontement Blackhawks de Chicago vs CH au Centre Bell (3:31) Publié le mardi 14 mars 2017 dans Bonsoir les sportifs et Après-match du Canadien Avec Martin McGuire et Dany Dubé

(98,5 Sports) - Tout comme les Blackhawks, le Canadien avait remporté huit de ses 10 derniers matchs avant le duel de mardi soir au Centre Bell. Des deux équipes, c'est la formation de Chicago qui a poursuivi sa belle lancée avec un gain de 4-2 contre le Tricolore.

Patrick Kane, avec son 31e but de la saison et deux mentions d’aide, Johnny Oduya (2e) et Artemi Panarin (23e) ont déjoué Carey Price après avoir eu droit à beaucoup d’espace de manœuvre de l'unité défensive du Canadien, Alexei Emelin en tête. Jonathan Toews (18e) a complété dans un filet désert.

La réplique tardive est venue de Paul Byron, qui a inscrit son 19e de la saison, et de Shea Weber (16e), en fin de troisième période, quand les Blackhawks (44-20-5, 93 points) avaient trois buts d’avance.

La fin de match a été excitante au possible, mais le Canadien (39-23-8, 86 points) aura manqué de temps et de finition.

Le Tricolore a maintenant un point d’avance sur les Sénateurs d’Ottawa au sommet de la section Atlantique. Ces derniers se sont inclinés 2-1 contre le Lightning de Tampa Bay, mardi, en prolongation. Les Séanteurs ont toutefois deux matchs en mains. Ils seront au Centre Bell samedi soir.

Corey Crawford a repoussé 39 tirs et il a porté sa fiche à 7-0-2 face au Canadien. Les hommes de Joel Quenneville ont ainsi remporté un septième match d'affilée contre le Canadien, une séquence amorcée le 9 avril 2014. Ils ont aussi remporté 14 de leurs 17 derniers matchs et ils se sont emparés du premier rang de la section Centrale, devant le Wild du Minnesota, battu par les Capitals de Washington mardi soir.



Kane dominant

Pendant que Crawford stoppait les efforts des hommes de Claude Julien de toutes les façons, incluant un violent tir de Weber grâce à son masque en deuxième période, Kane a mené l'attaque des visiteurs avec un but et deux aides.



Kane a ouvert la marque à 12:23 de la première période avant de participer au filet victorieux de son complice Artemi Panarin, inscrit après 47 secondes de jeu en troisième période.



Entre les deux, le défenseur Johnny Oduya, acquis à la date limite des transactions, a inscrit son deuxième de la saison et son premier dans l'uniforme des Blackhawks, à mi-chemin du deuxième vingt. Jonathan Toews a scellé l'issue du match dans un filet désert.



En cours de route, et comme s'ils en avaient besoin, les Blackhawks ont reçu l'aide du défenseur montréalais Alexei Emelin. Lors des premier et troisième buts, Emelin a quitté sa position créant des ouvertures que les visiteurs ont su exploiter.



Et sur le deuxième but, Emelin a involontairement renversé son coéquipier Brendan Gallagher à la ligne bleue des Blackhawks alors que l'attaquant du Canadien amorçait un repli défensif.



Les Blackhawks ont par ailleurs gâché le 500e match de Carey Price, qui a stoppé 20 rondelles.



Les Canadiennes honorées

Avant la rencontre, l'organisation du Canadien a souligné la conquête de la coupe Clarkson par les Canadiennes de Montréal, le 5 mars, contre l'Inferno de Calgary.

(Avec La Presse canadienne)