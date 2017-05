Le Canada renverse la Russie 4-2 au Mondial de hockey

COLOGNE, Allemagne - Le Canada aura l'opportunité de décrocher une troisième médaille d'or consécutive au Championnat du monde de hockey.

Ryan O'Reilly a fait vibrer les cordages alors qu'il restait environ trois minutes à jouer au match, puis Sean Couturier a scellé l'issue de la rencontre en tirant dans un filet désert pour permettre au Canada d'arracher une victoire de 4-2 à la Russie en demi-finales à l'aréna Lanxess de Cologne, en Allemagne.



Le Canada tirait de l'arrière 2-0 au début du troisième tiers, mais Mark Scheifele a rétréci l'écart à un but après seulement 17 secondes de jeu.



Nate MacKinnon a ensuite créé l'égalité avec cinq minutes à faire au cadran.



Evgeny Kuznetsov et Nikita Gusev avaient donné le ton avec un but chacun en deuxième période pour la Russie.



Les Canadiens affronteront en finale le pays vainqueur du match entre la Finlande et la Suède.



La Russia devra maintenant lutter pour l'obtention de la médaille de bronze. Les médailles seront distribuées à l'issue des rencontres présentées dimanche.