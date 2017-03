Le Canada remporte l'argent et le bronze aux mondiaux de patinage

HELSINKI - Le Canada a remporté deux médailles dans l'épreuve individuelle chez les dames aux championnats du monde de patinage artistique à Helsinki.

La Terre-neuvienne Kaetlyn Osmond a obtenu la médaille d'argent avec un total de 218,13 points et l'Ontarienne Gabrielle Daleman a remporté la médaille de bronze avec 213,52 points.



«Que Kaetlyn soit à mes côtés sur le podium, ma coéquipière, ça signifie que nous avons maintenant trois laissez-passer pour les Jeux olympiques, ce qui est une sensation incroyable, a confié Daleman. Je n'ai que 19 ans, je grandis encore et j'apprends toujours de nouvelles choses, non seulement comme personne, mais comme patineuse. C'est tout simplement incroyable.»



La confiance d'Osmond avait été ébranlée à la suite d'un grave accident survenu à l'entraînement il y a près de trois ans lorsqu'elle s'était fracturé une jambe.



Debout sur la deuxième marche du podium vendredi, elle a eu l'impression que le doute qui persistait dans sa tête s'était finalement dissipé.



La patineuse âgée de 21 ans originaire de Marystown, à T.-N.-L., a permis au Canada de mériter pour la première fois de son histoire deux médailles dans cette épreuve aux Mondiaux.



C'était particulièrement satisfaisant pour Osmond.



Elle a raté une saison et demie après s'être fracturé le péroné de la jambe droite à deux endroits lorsqu'elle a vacillé pour éviter quelqu'un à l'entraînement en septembre 2014. Les tests d'imagerie par résonance magnétique ont révélé que les os s'étaient déplacés, comme des cure-dents brisés. Elle a subi deux opérations, avant d'entamer une longue période de rééducation.



«Lorsque je me suis fracturé la jambe, je croyais que je ne pourrais plus jamais patiner, alors je n'imaginais surtout pas me retrouver sur un podium aux Mondiaux, a-t-elle commenté vendredi. J'ai dû réapprendre à patiner, réapprendre à me tenir debout sur une seule jambe. J'ai dû aussi réapprendre toute la technique.»



Et elle a dû apprendre à performer de nouveau.



«J'ai tellement douté de mes capacités la saison dernière, a-t-elle reconnu. J'ai douté de ma capacité à performer de nouveau à un niveau si élevé, et finalement, cette année, ce doute s'est lentement dissipé.



«La dernière trace est finalement disparue aujourd'hui.»



Non seulement était-ce la première fois que le Canada plaçait deux dames sur le podium aux Mondiaux, mais c'était également un premier podium canadien depuis l'argent de Joannie Rochette en 2009. Avant cela, Elizabeth Manley était la dernière Canadienne à avoir obtenu une médaille aux Mondiaux, en 1988.



La Russe Evgenia Medvedeva a triomphé avec 233,41 points.



Virtue et Moir en tête



Plus tôt dans la journée, Tessa Virtue et Scott Moir ont sauté sur la patinoire presque deux heures avant les derniers concurrents à exécuter leur programme court, conséquence d'une pause de deux ans qui les a fait reculer au classement mondial.



Mais quand les chouchous de la danse sur glace au Canada se sont immobilisés à la fin de leur programme au son de Purple Rain de Prince, Virtue brandissant le poing en l'air en signe de victoire, l'impression parmi la foule présente au Hartwell Arena a été: Les jeux sont faits.



Effectivement, Virtue et Moir ont manqué à la discipline de la danse sur glace.



Les médaillés olympiques d'or et d'argent sont en bonne voie de s'assurer leur troisième titre mondial après avoir récolté 82,43 points, améliorant leur propre record du monde en danse libre. Et dans les moments qui ont suivi leur performance, Virtue, âgée de 27 ans, a parlé de leur ambition de revenir plus fort que jamais.



«Je pense que c'était l'une des principales raisons de notre retour, d'essayer et d'offrir un patinage quelque peu différent, a confié Virtue. Nous essayons d'élever la barre sur le plan technique. Nous essayons aussi d'innover sur le plan artistique, mais la véritable raison de notre retour est de nous mettre au défi.



«Nous savions que la compétition était relevée et que nous devions améliorer le niveau de notre patinage. Nous ne voulions pas revenir et faire les choses de la même façon. Cela n'aurait pas été motivant et inspirant.»



Les Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, doubles champions en titre, suivent au deuxième rang avec 76,89 points. Les Américains Madison Hubbell et Zachary Donohue sont troisièmes avec 76,53 points. Les trois équipes s'entraînent à Montréal sous la direction des Canadiens Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon.



Les Ontariens Kaitlyn Weaver et Andrew Poje occupent le sixième rang (74,84) et les Torontois Piper Gilles et Paul Poirier viennent en neuvième position (72,83).



La danse libre figure au programme samedi.



Le titre semble désormais promis à Virtue et Moir. Le duo, médaillé d'or aux Jeux de Vancouver en 2010 et médaillé d'argent quatre ans plus tard, est invaincu depuis son retour à la compétition, améliorant au fil de la saison les records du monde du programme court et du total de points.