Le 98,5 FM prédit une victoire du Canadien, Paul Arcand reste neutre...

On en parle en ondes : Sport débat sur les séries (11:47) Publié le mercredi 12 avril 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Bernard Brisset, Mc Gilles, Alain Crête et Catherine Brisson

(98,5 Sports) - Les passions se sont déchainées, ce matin, quand un «panel d'experts» s'est prononcé sur les séries de la Ligue nationale de hockey qui se mettent en branle en soirée.

Réunis dans l'émission matinale, les chroniqueurs sportifs, Alain Crête et Bernard Brisset ont été rejoints par MC Gilles, ex-partisan des Nordiques recyclé en fan des Sénateurs d'Ottawa et Catherone Brisson, spécialiste des médias sociaux.

Leurs prédictions:

Bernard Brisset: Canadien en 5 matchs. «Le Canadien a le numéro de cette équipe-là».

Alain Crête: Canadien en six matchs. Si Henrik Lundqvist et les Rangers ne gagnent pas ce soir, ça pourrait être encore plus court».

MC Gilles: Canadien en six matchs - Sénateurs en six matchs contre Boston. «Énervez-vous pas, le Canadien va battre les Rangers, mais ça va s'arrêter là après contre les bonnes équipes», disait-il en pensant à «ses» Sénateurs.

Catherine Brisson: Canadien en 6 matchs. «Sur Twitter, le Canadien est l'équipe qui a le plus de fans dans la LNH».

Paul Arcand: demeure neutre