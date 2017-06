Le 23e gala de boxe «Fight Club» mettra en vedette trois Québécois

(98,5 Sports) - Le 23e gala de boxe de la série «Fight Club» d'Eye of the Tiger Management et InterBox aura lieu le 17 juin, à L'Olympia de Montréal. Des détails avec le promoteur Camille Estephan.

L’événement mettra en vedette trois boxeurs québécois.

Pour la finale du gala, le poids lourd de Trois-Rivières Simon Kean (9-0, 8 K.-O.) fera face au Brésilien Marcelo Luiz Nascimento (23-14, 20 K.-O.) dans un duel de 10 rounds pour le titre IBO Intercontinental.

Par ailleurs, deux pugilistes de la relève québécoise se battront durant la soirée.

D’abord, le joyaux d'Interbox, Yves Ulysse Jr. (13-0, 9 K.-O.), va se affronter le boxeur philippin Ricky Sismundo (31-9-3, 13 K.-O.)

«S'Il est capable de battre Sismundo, Yves Ulysse Jr. il pourra affronter un adversaire de renom sur HBO», de dire Estephan entrevue à l'émission Les amateurs de sports, dimanche.

Ensuite, Steven Butler (18-1-1, 15 K.-O.) va se mesurer au Polonais Damian Mielewczyk (10-3, 7 K.-O.).

«On a une carte de dix combats très équilibrés, de conclure Camille Estephan. Pour [que les boxeurs puissent] s'accomplir, il faut chercher de vrais tests. On veut aussi donner aux gens un bon spectacle.»