La Suisse échappe une avance mais gagne 5-4

PARIS - La Suisse a gaspillé une avance de 4-0 avant de finalement vaincre la Slovénie 5-4 en fusillade, samedi, au Championnat du monde de hockey sur glace.

Finalistes en 2013, les Suisses étaient en parfait contrôle après un barrage de quatre buts en première période, gracieuseté d'Andres Ambühl, Gaëtan Haas, Romain Loeffel et Simon Bodenmann.



La Slovénie a remplacé le gardien Gasper Kroselj par Matija Pintaric devant son filet et elle a commencé sa remontée avec un but de Jan Mursak en infériorité numérique à mi-chemin en deuxième période.



Ziga Jeglic, Jan Urbas et Robert Sabolic ont complété le travail en troisième période. Les buts d'Urbas et Sabolic ont été inscrits en supériorité numérique dans un intervalle de 1:21 avec environ cinq minutes à faire en temps réglementaire.



La prolongation n'a pas fait de maîtres, puis le Suisse Damien Brunner a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade. Les Slovènes Tok Ticar, Sabolic et Mursak se sont butés à Jonas Hiller.



Dans le groupe B, la République tchèque avait rendez-vous avec le Bélarus plus tard samedi à Paris, tandis que la France devait croiser le fer avec la Norvège.



Du côté du groupe A, la Lettonie a signé une victoire de 3-0 contre le Danemark, à Cologne, en Allemagne.



Un doublé de Miks Indrasis et un but de Gints Meija ont propulsé la Lettonie vers la victoire. Elvis Merzlikins a effectué 27 arrêts.



Sebastian Dahm a repoussé 32 tirs devant le filet danois.



Plus tard samedi, l'Allemagne devait affronter la Suède, tandis que l'Italie était opposée à la Slovaquie.



Les quatre meilleures équipes de chaque groupe à la fin du tournoi rotation accéderont aux quarts de finale.