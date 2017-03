La série «Jean Béliveau» vue par Alain Crête

Les personnages de Jean Béliveau (Pierre-Yves Cardinal ) et Maurice Richard (Bruno Marcil)/Historia

On en parle en ondes : La série sur Béliveau à Historia avec mon + 1 Alain Crête (6:20) Publié le jeudi 16 mars 2017 dans Puisqu'il faut se lever Avec Émilie Perreault

(98,5 Sports) - La série dramatique «Jean Béliveau» sera présentée sur la chaîne Historia dès le 22 mars. Chroniqueuse culturelle au 98,5 FM, Émilie Perreault s'est jointe à Alain Crête pour visionner les deux premiers épisodes.

Le scénariste Jacques Savoie s’est concentré sur une période de 20 ans, entre 1950 et 1970. Portant déjà le statut de héros dans la région de Québec, tout n’a pas été facile pour le «Gros Bill» à son arrivée avec le Canadien.

On y constate que la relation entre lui et Maurice Richard n'a pas été simple; les deux joueurs ayant des personnalités et des caractères opposés.

Alain Crête a apprécié une séquence en particulier durant laquelle le célèbre no 4 a négocié ses services et tenu tête au Canadien. Déjà là, à cette époque, il comprenait le côté «business» du hockey.

«Maurice Richard est frustré parce que Jean Béliveau gagne plus que lui et Béliveau s'est fait offrir un bel emploi à la Brasserie Molson aux relations publiques, alors que Maurice Richard charrie des caisses de bière», souligne le chroniqueur sportif qui va assurément visionner les trois épisodes suivants.