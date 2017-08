«La Gold Cup a été une bonne vitrine pour moi» - Samuel Piette

Le point de presse de Samuel Piette

(98,5 Sports) - Samuel Piette n'a pas caché que son désir était de poursuivre sa carrière à Montréal, avec l'Impact, lorsque présenté aux membres de la presse, jeudi après-midi.

« C’est sûr. Étant donné que je suis un gars d’ici, Montréal était mon choix numéro un », a confirmé le milieu de terrain québécois dont l’Impact a fait l’acquisition de son club espagnol.

« Après ça, ça dépendait si le club était intéressé ou non. Quand ils me sont revenus et qu’il y avait de l’intérêt, ça n’a pas été très, très compliqué de trouver un accord. »

Autre évidence : la performance de Piette avec l’équipe nationale canadienne lors de la Gold Cup a été déterminante pour la venue du Québécois avec l’Impact.

« Ça a été des mois assez mouvementés avec la Golg Cup et le match à Montréal. La Gold Cup a été une bonne vitrine pour moi, ce que je n’avais pas en Europe, en Espagne… Je suis content du tournoi que j’ai fait et des retombées. »

Patrice Bernier et Maxime Crépeau, les joueurs de l’Impact qui ont participé à la Gold Cup, ont profité de l’événement pour tenter d’attirer Piette à Montréal.

« C’est sûr. Ils voyaient l’intérêt dans les médias et celui des amateurs. Ils me disaient de revenir ici après le tournoi. »

Écoutez le point de presse intégral…